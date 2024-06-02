На «Новом движении» обсудили критерии и пути к успеху в кино

В обсуждении приняли участие режиссер Юрий Хмельницкий, продюсеры Михаил Китаев и Галина Стрижевская. Модератором дискуссии выступила Надежда Королева.

Отвечая на вопрос, что такое успех в кино, Михаил Китаев и Галина Стрижевская сошлись во мнении, что самый главный критерий в данном случае – это количество зрителей. По словам Китаева, деньги, сборы помогают понять только коммерческую составляющую успеха. В этом смысле франшиза МАЙОР ГРОМ успешна, поскольку, несмотря на все коммерческие проблемы, она получила огромный отклик со стороны зрителей и стала сверхузнаваемой на всей планете: на Netflix первый фильм был посмотрен с 50 млн аккаунтов (при том что финансово он так и не окупился). Кроме того, МАЙОР ГРОМ двигает киноиндустрию в России вперед. Он был очень сложным в производстве и за счет этого открыл в стране новые области в отрасли.

При этом и Стрижевская, и Китаев признались, что профессия продюсера для них означает уверенность, что самый успешный свой фильм они еще сняли. По замечанию Стрижевской, итоги деятельности можно будет подводить только на смертном одре. Для Китаева каждый новый проект – это новый опыт, и меньше всего его мотивирует желание сделать что-то, похожее на что-то другое. МАЙОР ГРОМ стал для него заходом на новую территорию – в России раньше почти не снимали супергеройского кино. И волна хейта со стороны отечественной аудитории была, по его признанию, затем компенсирована вниманием международной публики.

Юрий Хмельницкий, в свою очередь, признался, что всегда следит за обсуждением фильмов в сети. В случае с ЛЬДОМ основное недовольство аудитории вызывал жанр мюзикла, но команда проекта, понимая всю сложность задачи, видела, что здесь есть с чем работать.

Что касается пути к успеху, то первый этап на нем – это кинообразование. Китаев озвучил мысль, что на продюсера выучиться невозможно, однако сам этот процесс помогает понять, как устроена индустрия в целом, и запустить необходимый в дальнейшем нетворкинг. При этом эксперт подчеркнул, что овладение профессией режиссера или другими специальностями, безусловно, нуждается в обучении.

Хмельницкий добавил к этому, что киношкола, помимо нетворкинга, обеспечивает еще и попадание на фестивали, добиться которого иначе крайне затруднительно. А по словам Стрижевской, именно учеба является необходимым стимулом для того, чтобы накопить нужный затем опыт: насмотренность, начитанность. Без нее человек, как существо от природы ленивое, рискует откладывать процесс самообразования в долгий ящик.

Отвечая на вопросы из зала, эксперты успели поделиться своим мнением об искусственном интеллекте (это уникальный помощник, который никогда не заменит человека) и о проблемах, которые стоят перед индустрией в целом и перед продюсерами в частности. Галина Стрижевская в связи с последним описала такую тенденцию: контента постоянно надо много, скорость и его потребления, и производства возросла. При этом остановиться и проанализировать его ценность на дистанции у создателей зачастую нет времени – уже надо делать следующий проект. Все это постепенно начинает сказываться на качестве продукта.

02.06.2024 Автор: Максим Острый