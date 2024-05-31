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Аналитика


В рамках фестиваля «Новое движение» состоялся круглый стол, посвященный работе с молодыми талантами

Участники разговора дали дебютантам множество практических советов

Модератором дискуссии выступила Надежда Королева. Участие в круглом столе приняли директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, режиссер и продюсер Александр Андрющенко, директор по контенту онлайн-кинотеатра «Иви» Иван Гринин, продюсер, руководитель кинокомпании «Студия «Автор» Иван Болотников, креативный продюсер Дирекции производства кино и сериалов РЕН ТВ Евгений Семёнов, продюсер Георгий Шабанов, главный продюсер платформы «Смотрим» Лили Шерозия, руководитель лаборатории «Ленфильм-Дебют» Александра Васнецова.

Первым слово взял Александр Андрющенко и с уверенностью положительно ответил на вопрос, готова ли компания «Водород» работать с начинающими режиссерами. Более того, по его мнению, это необходимо делать, чтобы не давать самому себе творчески стариться и застывать. При этом он подчеркнул, что сейчас, как правило, дебютанты-постановщики могут быть очень хорошо подкованы технически, но им может не хватать понимания, как работать со сценарием и кастингом. Именно эти направления он считает приоритетными при поддержке молодых режиссеров. В то же время, в художественной части Андрющенко склонен им больше доверять и ждет от них нового, свежего киноязыка.

Дмитрий Давиденко признался, что для него сегмент дебютного кино – самый интересный. При этом он подчеркнул важность питчингов и обратил внимание, что молодые кинематографисты зачастую готовятся к ним тщательнее своих более опытных коллег – поскольку для них на питчингах решается, в каком-то смысле, гораздо большее.

Лили Шерозия, говоря о том, как должен быть представлен проект, чтобы вызвать интерес у продюсеров, обратила внимание на две составляющие – внимание, аккуратность в деталях и производственная осуществляемость.

Иван Гринин, в свою очередь, рассказал, что в «Иви» нет непосредственной задачи работать или не работать с дебютантами (при том, что площадка занимается в основном коммерческим контентом, требующим определенного опыта). Но это происходит само собой и постоянно, поскольку кино – коллективное занятие и в съемочных группах постоянно оказываются начинающие режиссеры или иные специалисты.

По словам Георгия Шабанова, он редко вкладывается в большую форму в случае с молодыми режиссерами – риски слишком большие, и в этом смысле он искренне восхищается и очень уважает коллег, которые так поступают. А в силу востребованности малых форм Шабанов подчеркнул значимость поддержки со стороны минкульта.

Евгений Семенов обратил внимание на определенные опасности, связанные с опытом – поскольку повышенный авторитет режиссера может завести всю творческую группу не туда, куда надо. РЕН ТВ, по его словам, активно поддерживает дебютантов – в этом году у них три таких запуска.

Иван Болотников также обратил внимание на отличия молодых режиссеров от более опытных. Так, энергия дебютантов позволяет им глубже погружаться в интересующую тему, хотя это может иметь и минусы.

Александра Васнецова рассказала, как устроена их работа с начинающими режиссерами. Она состоит из трех этапов: работа со сценарием и темами фильма, производство (работа с артистами, оператором и т.д.) и наконец подготовка к питчингу. 50 млн, выделяемые минкультом, по оценке Васнецовой достаточно, если ты знаешь, как их использовать. Что касается тем новых фильмов, то Васнецова предложила молодым авторам чаще писать и снимать о том, что им хорошо известно, о своем, локальном опыте. Также она посоветовала дебютантам четко формулировать свой запрос к продюсерам, участвовать в конкурсах и не бояться, что вашу идею украдут. Работать всегда лучше с тем, кто ее изначально принес. 

Лили Шерозия также посоветовала не отправлять заявку другим продюсерам, если у вас уже ведутся переговоры: рынок маленький, все об этом моментально узнают. А Васнецова попросила не присылать 10 заявок – сил на их реализацию автору все равно не хватит. Так что имеет смысл сосредоточиться на том, что считаете своей главной темой.

Наконец, Александр Андрющенко еще раз подчеркнул, что самое главное в кино – это даже не идея (которая сама по себе ничего не стоит, их слишком много), а сценарий. Именно сценарий – самая ценная монета в индустрии. Когда он есть, режиссеру есть с чем приходить к продюсерам и есть, с чем работать.

31.05.2024 Автор: Максим Острый

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