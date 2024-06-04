top banner
  • Главная
  • /
  • Аналитика
  • /
  • На «Новом векторе» обсудили проблемы рынка кинематографа в Северно-Кавказском федеральном округе

Аналитика


На «Новом векторе» обсудили проблемы рынка кинематографа в Северно-Кавказском федеральном округе

Модераторами выступили Дмитрий Якунин и Иван Кудрявцев

Во вторник, 4 июня, в Пятигорске открылся Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Северный Кавказ». Первым мероприятием стало пленарное заседание, посвященное обзору рынка кинематографа в Северно-Кавказском федеральном округе.

Модератором выступили член Совета ФПРК, генеральный продюсер форума «Новый вектор» Дмитрий Якунин и директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Иван Кудрявцев.

Открывая мероприятие, Якунин представил исследование, посвященное состоянию киноотрасли в СКФО. По данным аналитиков, в регионе сейчас более 100 киностудий, 65 членов Союза кинематографистов России и 73 кинотеатра. Между тем на Кавказе реализуется лишь 10 образовательных проектов, действует лишь восемь арт-пространств и постоянно проходит 10 фестивалей, что, на взгляд спикера, недостаточно для формирования киносреды и воспитания киноспециалистов.

Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики Зураб Агирбов отметил, что киноотрасль вошла в число приоритетных направлений в сфере развития экономики за последние четыре года. Важными событиями стали съемки фильма ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ, заработавшего в прокате более 60 млн рублей, и запуск Школы креативных индустрий.  Агирбов добавил, что в данный момент в Карачаево-Черкесии действует мобильный кинотеатр «Киномобиль», который ездит по всем малым населенным пунктам и городам, показывая фильмы, в том числе по программе «Пушкинская карта».

Руководитель Национальной телекомпании Республики Северная Осетия-Алания «Осетия-Ирыстон» Ирина Каргинова рассказала, что креативные индустрии в регионе развиваются быстрее, чем растет выручка. Она пояснила, что в Северной Осетии есть запрос на развитие кинопроизводства – так, например, в этом году планируется запуск кинокомиссии.

Президент НКО «Южный Полюс» Беслан Закуреев подчеркнул, что новейшая история кинематографа в Кабардино-Балкарской Республике началась с открытия мастерской Александра Сокурова – это событие стало импульсом в развитии кинематографа в регионе, однако сейчас необходимо совершенствовать административную работу. По его информации, в 13 населенных пунктах Кабардино-Балкарии действуют 17 кинотеатров, 12 из которых были модернизированы в рамках программы «Малые города». В планах также есть создание кинокомиссии.

Президент Гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Алешковский обратил внимание на проблему нехватки сценариев в стране – по его мнению, порядка 95% отечественной кинопродукции не имеет никакого отношения к российской действительности.

В заключении дискуссии спикеры выразились за необходимость наращивания межрегионального взаимодействия и консолидации творческих сил СКФО.

04.06.2024 Автор: БК

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
Предпродажи уикенда: новая «Манюня» опережает «Новогодние приключения»
Подробнее
Стали известны победители III Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Касса четверга: лента «Манюня: Приключения в Москве» возглавила прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Манюня» вырвалась в лидеры
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июня
Подробнее
Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров убрать фильмы и сериалы с ЛГБТ*-контентом
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 мая – 2 июня
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в мае 2024 года
Подробнее
Новый фильм Бакура Бакурадзе вошел в основной конкурс кинофестиваля в Шанхае
Подробнее
Баз Лурман больше не работает над англоязычной адаптацией «Мастера и Маргариты»
Подробнее
«Матч ТВ» и Okko договорились о показе Евро-2024 в России
Подробнее
Трейлеры картин «Сто лет тому вперед» и «Майор Гром: Игра» победили на Golden Trailer Awards
Подробнее
Новинки июня в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Манюня» обошла «Майора Грома»
Подробнее
В Перми открылся фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»
Подробнее
В Великом Новгороде стартовал кинофестиваль «Новое движение»
Подробнее