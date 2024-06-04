На «Новом векторе» обсудили проблемы рынка кинематографа в Северно-Кавказском федеральном округе

Во вторник, 4 июня, в Пятигорске открылся Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Северный Кавказ». Первым мероприятием стало пленарное заседание, посвященное обзору рынка кинематографа в Северно-Кавказском федеральном округе.

Модератором выступили член Совета ФПРК, генеральный продюсер форума «Новый вектор» Дмитрий Якунин и директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Иван Кудрявцев.

Открывая мероприятие, Якунин представил исследование, посвященное состоянию киноотрасли в СКФО. По данным аналитиков, в регионе сейчас более 100 киностудий, 65 членов Союза кинематографистов России и 73 кинотеатра. Между тем на Кавказе реализуется лишь 10 образовательных проектов, действует лишь восемь арт-пространств и постоянно проходит 10 фестивалей, что, на взгляд спикера, недостаточно для формирования киносреды и воспитания киноспециалистов.

Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики Зураб Агирбов отметил, что киноотрасль вошла в число приоритетных направлений в сфере развития экономики за последние четыре года. Важными событиями стали съемки фильма ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ, заработавшего в прокате более 60 млн рублей, и запуск Школы креативных индустрий. Агирбов добавил, что в данный момент в Карачаево-Черкесии действует мобильный кинотеатр «Киномобиль», который ездит по всем малым населенным пунктам и городам, показывая фильмы, в том числе по программе «Пушкинская карта».

Руководитель Национальной телекомпании Республики Северная Осетия-Алания «Осетия-Ирыстон» Ирина Каргинова рассказала, что креативные индустрии в регионе развиваются быстрее, чем растет выручка. Она пояснила, что в Северной Осетии есть запрос на развитие кинопроизводства – так, например, в этом году планируется запуск кинокомиссии.

Президент НКО «Южный Полюс» Беслан Закуреев подчеркнул, что новейшая история кинематографа в Кабардино-Балкарской Республике началась с открытия мастерской Александра Сокурова – это событие стало импульсом в развитии кинематографа в регионе, однако сейчас необходимо совершенствовать административную работу. По его информации, в 13 населенных пунктах Кабардино-Балкарии действуют 17 кинотеатров, 12 из которых были модернизированы в рамках программы «Малые города». В планах также есть создание кинокомиссии.

Президент Гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Алешковский обратил внимание на проблему нехватки сценариев в стране – по его мнению, порядка 95% отечественной кинопродукции не имеет никакого отношения к российской действительности.

В заключении дискуссии спикеры выразились за необходимость наращивания межрегионального взаимодействия и консолидации творческих сил СКФО.

04.06.2024 Автор: БК