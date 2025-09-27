На деловой программе «Одной шестой» продолжили обсуждать нейросети и кинематограф

Второй день деловой программы фестиваля «Одна шестая» начался с выступления звукорежиссера и композитора Евгения Горяинова «Нейросети в звукорежиссуре: Аттракцион или средство для создания художественных образов». Появление нейросетей по значимости для кинематографа Горяинов сравнил с возникновением звука 100 лет назад. Он признался, что нередко задача, или, если хотите, промпт, который дает постановщик звукорежиссеру, бывает настолько сложным и нелинейным, что его трудно объяснить не только ИИ, но и опытному профессионалу цеха. Как рассказал Горяинов, сегодня нейросети среди прочего помогают формировать звуковые слои конкретной сцены и формировать их баланс. Он показал несколько примеров, где нейросеть помогала перезаписать реплики героев или создать закадровый комментарий с известным голосом. Например, самому спикеру во время работы над американским документальным роуд-муви пришлось синтезировать реплику одного из героев. Последний не мог прийти на перезапись из-за географической удаленности от места работы над звуком в картине. Другой пример: во время работы над сериалом «Эль Русо» Евгений Горяинов и режиссер Сергей Мокрицкий подумывали над тем, чтобы записать закадровый комментарий в сериале сгенерированным голосом Ефима Копеляна, но в итоге отказались от этой идеи. По мнению Горяинова, хотя от ИИ сегодня можно узнать невероятный объем информации по любой теме в ограниченный промежуток времени, все равно преподавание фундаментальных знаний, которые помогают ориентироваться в пространстве культуры, никуда не исчезнет.

Сценарист и продюсер Андрей Золотарев был приглашен порассуждать на тему «Как сценаристы портят истории с помощью AI – и как этого избежать». Краткий ответ эксперта на поставленный вопрос – очень легко. И так как испортить свою историю через применение ИИ очень просто, применять инструмент стоит очень избирательно, считает эксперт. Лучше всего ИИ использовать не для написания текста, а для сбора знаний при подготовке к основной работе. Золотарев напомнил, что существует два вида опыта – назидательный и нарративный. При этом нарративный опыт очень легко передается от человека к человеку, так как это фактически заложено в природу нашего вида. В свою очередь, нейросеть с трудом переходит к режиму передачи именно нарративного опыта. Это долгий, тяжелый процесс, который ускорится только тогда, когда нейросеть пройдет в своем развитии несколько неотъемлемых этапов, а именно когда будет признана личностью, у нее появится контекстуальность и так далее. В итоге очень нескоро, но все же возникнет симбиотическая связь человека и нейросети.

Монолог гостя быстро перерос в оживленное обсуждение будущего кино вместе со всем залом. Эксперта попросили разложить свой прогноз по годам, на что Золотарев, по собственному определению, дал максимально безответственный прогноз. По его мнению, через три года нейросети разовьются настолько, что генерация видео в объеме полнометражных фильмов и сериалов станет доступна примерно всем. Это приведет к тотальному засилью полнометражных и сериальных продуктов на платформах. В этот момент стриминги станут аналогами соцсетей сегодня. Данная стадия продлится 5-10 лет и приведет к тому, что на первое место выйдет маркетинг. Один сгенерированный продукт от другого такого же будет отличаться лишь качеством продвижения. Такое засилие контента не сможет работать коммерчески и через некоторое время это приведет к откату в обратную сторону, когда в производстве контента снова станет востребован ручной труд и актуальный человеческий опыт. В новой реальности традиционное кино займет определенную, но ограниченную нишу. В этот момент генеративный контент уже перестанет всех удивлять, но в то же время фактически возникнет новый вид человека, объединенный с нейросетью.

Со-основатель и генеральный директор студии XOVP, режиссер Юрий Ярушников рассказал о технологии виртуального продакшна, пришедшей на смену «зеленому экрану». Он напомнил, что ИИ сегодня применяется в разных сферах кинопродакшна и промо, в том числе при производстве трейлеров и сизлов, музыкальных видео и рекламных роликов, раскадровок и аниматики, контента для съемок virtual production, генерации для интерактивных стендов. Говоря о том, как ИИ уже сейчас влияет на смежные медиарынки, Ярушников отметил, что из-за применения нейронок начал сильно схлопываться рынок рекламы. Юрий Ярушников согласился с Евгением Горяиновым в том, что несмотря на возможность применения ИИ, академическое образование в кино необходимо. Оно помогает в понимании принципов монтажа, темпоритма, выстраивания кадра и композиции и других нюансов работы с изображением.

Режиссер, сценарист, монтажер и нейрокреатор Глеб Росс в апологетике нейронок пошел дальше и настаивает, что ИИ-кино – не просто новый инструмент, но совершенно новый язык, дающий беспрецедентную степень свободы для каждого, кто хочет рассказывать истории через движущиеся изображения. Впрочем, несмотря на то, что режиссеры теперь могут творить не выходя из комнаты подобно художникам или писателям, все же определенные ограничения по-прежнему остаются – это время, собственная фантазия, а также возможность инвестировать в подписки на ИИ-сервисы. Если традиционный способ производства кино – это работа в оркестре во главе с режиссером-дирижером, то генерацию контента Росс сравнил с диджеингом, то есть процессом, где автор в одиночку миксует треки (нейросети). Росс напомнил о существовании множества разных нейросетей, взрывной рост которых продолжается. Постоянно появляются все новые ИИ-инструменты, которые улучшают функции предыдущих версий или аналогов. За одну неделю сейчас выходит множество обновлений, каждое из которых может стать геймченджером. Для создания полноценного видеоролика Россу требуется не менее 4 нейросетей, но обычно он использует гораздо больше. Сюда входят генераторы текста (GPT, Gemini, Grok, Deepseek), генераторы видео (Veo3, Hailuo O2 и другие), генераторы изображений (Seedream, Nano Banana, etc) и аудио (Suno и прочие). Также Росс поделился примерами собственных работ, которые вызвали интерес у собравшихся.

27.09.2025 Автор: Никита Никитин