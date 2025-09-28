Деловая программа фестиваля «Одна шестая»: день третий

Третий день деловой программы фестиваля «Одна шестая» начался с рассказа ИИ-режиссера, основателя ИИ-продакшена «Из машины» Михаила Алексанянца о глобальных тенденциях развития ИИ, которая дополняла темы, поднятые накануне Андреем Золотаревым. Он начал его с популярного ныне тезиса, что ИИ сегодня – новое электричество. Эксперт согласен, что нейронки – долгосрочный тренд. В то же время Алексанянц отмечает, что не нужно его абсолютизировать. По его мнению, по степени развития ИИ сегодня – словесное насекомое. Другими словами, если бы мозг стрекозы управлял не движениями стрекозы, а ее речью, то это был бы ChatGPT. Эксперт отметил, что сейчас в киноиндустрии не самый простой период, но, как известно, каждый кризис открывает двери новым возможностям. К примеру, те же платформы не могут окупать свои инвестиции, в том числе потому, что производство остается очень дорогим. А ИИ как раз может удешивить производство в 10 раз. И если раньше нейросети исполняли раньше вспомогательную роль, то сегодня их функционал постоянно расширяется – от генерации раскадровок и трейлеров будущих фильмов кинематографисты перешли к легкой генерации общих планов, проездов, пейзажей, спецэффектов, антуража. Однако на сцены с персонажами, где требуется точность движений, эмоций, взглядов, их мощностей пока еще не хватает. Говоря о рисках применения ИИ, Алексанянц считает, что не нужно бояться исчезновения тех или иных профессий. Наоборот, с развитием ИИ работы для всех будет в разы больше. Если сейчас в год разбивается 1000 тарелочек, то скоро будет и 10 тыс, и 100 тыс запусков: у тех же актеров в каждом конкретном проекте будет меньше смен, но самих этих проектов будет кратно больше. В то же время съемки станут скучнее, став больше похожими на театр, потому что работа постоянно будет проходить в павильонах с применением виртуального продакшена. Говоря о пути дальнейшего развития ИИ, спикер считает, что оно пойдет по умеренному сценарию, не ударяясь в крайности: нейросети проникнут во все сферы жизни, сильно изменят внешний облик цивилизации, но ничего не изменят по сути – люди останутся людьми со своими привычными отношениями и проблемами. Говоря о возможностях для бизнеса, которые предоставляют нейросети, Алексанянц отметил, что важно понимать, что будущее наступает неравномерно – пока в одних частях света ИИ развивается семимильными шагами, в других о нем пока даже не слышали. И именно из-за подобной разницы потенциалов в ближайшие годы и будут зарабатываться новые миллиардные состояния. В свою очередь, государствам не имеет смысла конкурировать в создании новых нейросетей: нужно конкурировать в их применении и построении на их базе эффективных систем.

AI-креатор и дизайнер Red Pepper Film Илья Сорокин рассказал о новых возможностях, которые открывают нейросети в создании рекламных материалов. Red Pepper Film – независимый креативный продакшн, который занимается съемками кино, клипов, рекламы, промо, постеров, различного брендированного контента. Компания, которую возглавляет режиссер Иван Соснин, работала как над его картинами (ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ, ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ, ПРИШЕЛЕЦ), так и над стрононними проектами. Большую часть своего выступления Сорокин посвятил тому, какую аналитику можно собрать с помощью ChatGPT, как «скооперировать» его с Midjourney для создания визуального контента, и как потом сохранять консистентность полученных образов, что бывает крайне непросто.

Нейро-режиссер и продюсер Дмитрий Богданов провел сессию под названием «На посте поправят» или нейротехнологии в деле». Он перечислил сферы и конкретные кейсы, где нейронки помогали исправлять различные ошибки, например, совершенные на съемках. Чаще всего ИИ применяется для клинапа кадров, генерации нужных реакций у животных, создания начальных титров, музыки, шумоподавления и множества других технических моментов. Кроме того нейротехнологии часто применяются на телевидении, когда декорациям различных телешоу добавляют масштаба и ощущения дороговизны. Не обходится без нейронок и в документальном кино, где иногда, например, требуется реконструкция какого-то события.

Медиапродюсер, основатель первого в России конкурса Ai-фильмов «MyFilm48» Павел Перегудов вслед за Андреем Золотаревым и Михаилом Алексанянцем рассмотрел феномен ИИ в глобальном масштабе. Сначала он рассказал о мифах и иллюзиях, которые возникают при коммуникации между профессионалами из киномира и представителями мира нейросетей. Как известно, участники той и другой отрасли порой относятся друг к другу с предубеждением. Перегудов считает, что важно как можно скорее перейти к гармоничному союзу киностудий и стартапов будущего, так как автономное существование двух миров является крайне неэффективным. В то же время искать компромисс между тем, что хочет киномир и что могут пока нейросети еще крайне непросто. Перегудов надеется, что гармонизация рано или поздно произойдет. Эксперт напомнил прогноз компании Gartner, согласно которому к 2026 году 80% компаний, производящих контент, будут применять ИИ. При этом доля компаний, делающих ставку на премиум-контент и поэтому не использующих генеративный контент, начнет стремительно сокращаться. В самом деле, рынок нейроконтента удваивается каждые четыре года. Перегудов призвал собравшихся участвовать в профильных мероприятиях для обмена опытом, чтобы всесторонне развивать нейросетевое сообщество. В финале презентации он показал работы, победившие на последнем конкурсе AI-фильмов «MyFilm48».

28.09.2025 Автор: Никита Никитин