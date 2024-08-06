На деловой программе «Одной шестой» обсудили востребованность российских проектов за рубежом

Модератором сессии «Контент без границ: Какой киносериальный продукт из России интересен в мире» выступила журналист и pr-агент Елена Слатина. В качестве спикеров в разговоре поучаствовали директор по кинодистрибьюции в России, СНГ и Зарубежье компании Arna Media Ольга Тарасова, продюсер из Франции Жан-Мари Ларонз и продюсер и режиссёр из Таиланда Том Уоллер.

2021 год для российского кино был по-настоящему выдающимся: на крупных международных фестивалях были представлены фильмы Натальи Кудряшовой, Александра Зельдовича, Владимира Мункуева, Алексея Германа-младшего, Ивана И. Твердовского, Киры Коваленко и других отечественных режиссеров, были заключены договоры российских кинокомпаний с крупнейшими международными стримингами. Как изменилась индустриальная картина мира после такого триумфа и какую Россию хотят видеть сейчас в международном киносообществе – с этого вопроса началась дискуссия.

Продюсер из Франции Жан-Мари Ларонз начал выступление с новости – он приобрел права на адаптацию российской супергероической комедии 2016 года СУПЕРБОБРОВЫ. «Сюжет будет адаптирован к нашим реалиям: юмор и социальный контекст будут отличаться от российского. Это будет абсолютная французская история. Кроме того, сейчас я нахожусь в стадии обсуждения покупки еще нескольких российских работ», – заявил он. Однако, Ларонз отметил, что в производстве этих картин российские кинематографисты принимать участия не будут. На вопрос модератора о том, какие еще потенциальные российские проекты могут заинтересовать продюсера, Ларонз сказал, что его, как любого кинопроизводителя, интересуют оригинальные идеи, а не привязка к стране.

Продюсер и режиссер из Таиланда Том Уоллер, который также на фестивале работает в жюри конкурса игрового кино, поделился личной историей, которая, по его признанию, влияет на его отношение к России, в том числе профессиональное. Его прабабушка жила в Екатеринбурге в начале прошлого века, и он согласился приехать на этот смотр, чтобы в том числе увидеть город, с которым генетически связан. Продюсер также поделился эксклюзивной новостью о сотрудничестве с Россией: совместно с продюсером Анной Шалашиной его компания будет снимать полнометражный сиквел сериала «Сама дура», который выходит с 2020 года. Проект будет создан для российского рынка, но часть действия приключенческой криминальной комедии о двух сестрах развернётся в Таиланде. Сейчас релиз находится на стадии девелопмента. В целом киноиндустрия Таиланда воспринимает Россию как перспективный рынок для сотрудничества, но исключительно с производственной точки зрения. А вот покупать и смотреть российский контент в стране не готовы, отметил Уоллер. Это связано с запросом местной аудитории: она предпочитает кинопродукт на родном языке и наибольшим спросом пользуются местные комедии и боевики или дублированные голливудские блокбастеры. А российские персонажи появляются в традиционном образе «плохих парней». Впрочем, в последнее время в тайском кино стали появляться также и романтические линии с участием отечественных героев. Потенциально успешным в плане коллаборации и взаимного зрительского интереса Уоллер видит экшн-фильмы с демонстрацией боевых искусств, в которые можно включать русские сюжетные линии.

Модератор оттолкнулась от этого заявления, чтобы уточнить у спикеров, интересует ли зарубежного зрителя Россия не просто как поставщик фестивального кино или картонных злодеев, а вместе со всем многообразием тем и жанров. Жан-Мари Ларонз вспомнил свой опыт работы с телеканалом ТВЦ в 2017 году, когда он лично убедил зарубежную сторону, что российские актеры могут играть роли положительных персонажей. И его продюсерское кредо – показывать реальность в кино во всем ее многообразии. Но нельзя отрицать политическую реальность, которая ограничила возможности России быть представленной и хорошо принятой в отдельных странах мира, добавил Том Уоллер. Что не помешало фильму американского независимого режиссёра Шона Бейкера АНОРА о приключениях русских в Бруклине, победить на Каннском кинофестивале, подметила Елена Слатина и передала слово Ольге Тарасовой, представителю компании Arna Media, которая купила картину для российского проката.

Ольга не стала раскрывать подробности и сложности сделки, но поделилась опытом продаж российских картин на международный рынок. Две последних наиболее успешные сделки были совершены в условиях «новой реальности» — это фильмы МИРА и МАСТЕР И МАРГАРИТА. Фантастический фильм-катастрофа МИРА заинтересовал 42 территории, это выше эстимейтов компании. Например, в Мексике релиз показал сборы выше $1 млн, а прокат по всей Латинской Америке – более $2 млн. Переговоры о продажах МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ еще в процессе, но на данный момент можно говорить о продажах на 20 кинорынков и о кассовом успехе картины на Кипре, где живет большое российское комьюнити. Хотя по сравнению с 2021 годом, по словам Тарасовой, в целом продажи упали в 5–6 раз, это связано, в первую очередь, с изменением валютного курса. «Но, так или иначе, российское кино по-прежнему востребовано, оно по-прежнему продается, этот тоненький ручеек есть, и для нас сейчас самая главная задача, чтобы он продолжал литься», - резюмировала Тарасова. Основным рынком сбыта до 2022 года были крупные телеканалы и стриминги. Новыми площадками для отечественного продукта стали небольшие платные телеканалы и небольшие локальные онлайн-кинотеатры.

Проблему именно распространения российского контента отметил и Том Уоллер, подчеркнув, что снять кино сейчас очень просто, а вот разместить его для показа мешают многие обстоятельства. Но в качестве одного из способа решить эту проблему он предложил российским кинопроизводителям работать в копродукции и привлекать местных кинозвезд, чтобы заинтересовывать минимум два рынка разом.

Вторая проблема реализации российского контента зарубеж, о которой упомянула Тарасова, – это исключение России из квоты на европейское кино. Например, во Франции она составляет 60%. Сейчас Россия в нее не входит и вынуждена соревноваться в европейском кинопрокате с американскими блокбастерами. «В первую очередь, успешна анимация, потому что это универсальный продукт, который, безусловно, выходит во многих странах в кинотеатральный прокат. У нас достаточно хорошее качество анимации и понятные персонажи – зверушки, которые работают на всех рынках». Как пример успеха Ольга упомянула игровой проект ПАЛЬМА: первый фильм хорошо разошелся по миру и на презентации второй картины на AFM в 2023 году сиквелом еще на стадии концепт-артов заинтересовались многие рынки. Согласно недавнему исследованию БК, на которое ссылается Ольга Тарасова, 85% кинотеатральных сборов составляет анимация и семейное кино. Эта картина в целом актуальна и для других стран, подметила спикер.

Вторым важным направлением российской компании является копродукция. На Prime Video уже вышел совместный сериал Falcon Films и Arna Media «Ничего личного» и сейчас готовятся еще два. А третьим эксклюзивом этой деловой сессии стало объявление Тарасовой о том, что компания примет участие в съемках международного экшна АКУЛЫ ПРОТИВ КОСАТОК. Проект расскажет о жителях маленького островка, которые оказываются в центре противостояния белых акул и косаток. Лента будет сделана в копродукции с США, Австралией и Великобританией. Съемки должны начаться в ЮАР в сентябре. И это не единственный подобный проект в разработке.

На вопрос, как такое сотрудничество возможно в текущей ситуации, все спикеры отметили, что важен личный доброжелательный контакт, благодаря которому связи внутри киноиндустрии сохраняются и развиваются, и таким образом работают на благо будущего продукта.

06.08.2024 Автор: Вероника Cкурихина