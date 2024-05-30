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Аналитика


Песнь льда и воздуха: итоги российского онлайн-проката в апреле 2024 года

Главной полнометражной новинкой месяца на стримингах стал «Лед 3»

Главной полнометражной новинкой апреля на российских стримингах стала третья часть франшизы ЛЕД. Картина попала в четыре предоставленных рейтинга. На «Иви» ей досталось золото, на Wink и Okko – серебро, на KION – бронза.

В роли основных конкурентов ЛЬДА 3 выступили сразу несколько ярких премьер. Во-первых, среди пользователей Wink самым популярным фильмом в апреле стала военная драма ВОЗДУХ. Во-вторых, на Okko вершина чарта покорилась БРЕМЕНСКИМ МУЗЫКАНТАМ. Лидерство в чарте KION сохранила драма МАСТЕР И МАРГАРИТА. Второй по популярности на этой платформе стала картина ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР». Она же смогла попасть в чарт Wink на четвертое место и в рейтинг Okko – на пятое.

Отдельно можно отметить успех комедии ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА. Российско-казахстанский проект, созданный при участии компании Yellow, Black and White, возглавил десятку Start, стал третьим на «Иви», а в чарте Okko расположился на восьмой позиции.

Также в три чарта попал байопик КОМАНДИР. Ему досталось четвертое место в рейтингах Okko и KION и пятое – на Wink.

Если вернуться к упомянутому выше МАСТЕРУ И МАРГАРИТЕ, то стоит отметить, что, помимо золота KION, эта картина смогла заполучить серебро «Иви» и бронзу Okko. Причем на двух последних площадках ее премьера состоялась только в середине апреля.

В сериальном сегменте апрельские премьеры также оказали значительное влияние на предоставленные чарты, хотя новых тайтлов там было все же заметно меньше. Среди последних отметим в первую очередь «Точку ноль»: медицинский триллер возглавил десятку «Иви».

Первое место в рейтинге Okko досталось новому сезону «Чикатило». На KION золото завоевало продолжение «Обоюдного согласия». Среди пользователей Premier самой востребованной новинкой стал «Киберпапа», однако лидерство в чарте он уступил проекту «Постучись в мою дверь в Москве». Народный хит «Слово пацана. Кровь на асфальте» вернул себе первую строчку в рейтингах Wink и Start. Среди пользователей Amediateka наибольшим вниманием был окружен детектив «Босх».

Фото: кадр со съемок фильма ЛЕД 3

30.05.2024 Автор: Максим Острый

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