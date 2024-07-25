Гости с корабля: итоги российского онлайн-проката в июне и первом полугодии 2024 года

В минувшем июне главной полнометражной премьерой стала сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ. После одиннадцати недель проката лента одновременно вышла сразу на четырех платформах: «Иви», Okko, Wink и KION. На первых трех ей досталось золото, на последней – бронза. На KION в роли соперника сказки выступила эротическая мелодрама ПОЧЕМУ ТЫ?, легко вписавшаяся в смелый контент, которым славится эта площадка. На Okko фильм с Даниилом Воробьевым разместился на второй строчке.

В целом же основным конкурентом ЛЕТУЧЕГО КОРАБЛЯ стали другие откровенные сцены из супружеской жизни: НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ, смелая комедия, разыгранная двумя реальными семейными парами, возглавила чарт Start, а на «Иви» и Okko заняла второе и третье места соответственно.

Романтическая комедия ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? успешно разместилась в чартах сразу четырех платформ. Серебро ей досталось на Wink, бронза – на «Иви», а на Okko и KION фильм замкнул пятерку лидеров.

На фоне новостей о старте съемок продолжения оригинальный ЧЕБУРАШКА и специальный выпуск ЧЕБУРАШКА. ВЫХОДНОЙ вернулись в топ просмотров Start. Аудитории, которая желала посмотреть более драматичные произведения, пришлась по душе военная лента БЛИНДАЖ: на «Иви», Okko и KION она смогла стать четвертой.

Самыми востребованными зарубежными новинками оказались релизы Я НЕ КИЛЛЕР (восьмое место на «Иви» и девятое – на Okko и Wink) и психологический ретро-триллер МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ с большими голливудскими звездами. Он закрепил за собой шестую строчку в чартах онлайн-кинотеатров Okko и KION.

В разделе сериалов единых лидеров июня выделить нельзя. Чарты преимущественно возглавили ориджиналсы платформ: на «Иви» запланированное золото получил сериал о сложностях современного образования «Первый класс», который стартовал в конце мая. Психологический триллер «Калимба» от Okko начал выходить в середине последнего месяца весны, но возглавил рейтинги уже в июне, когда появилась возможность посмотреть проект целиком.

Аналогичную динамику поведения в рейтингах можно ожидать от главной новинки последнего времени на Wink, эротической ретро-драмы «Чистые»: ее первые две серии вышли 24 июня и не смогли потеснить с вершины чарта уже ставший классикой «Великолепный век». А вот другая премьера, криминальная комедия «На автомате», которую платформа выпустила совместно с «Кинопоиском», с начала июня смогла завоевать лишь девятую строчку.

На фоне новостей о съемках третьего сезона в топ KION влетел проект «Жизнь по вызову», тогда как экспериментальная новинка «Клиника счастья. Реалити» стартовала с третьего места. Так же и в онлайн-кинотеатре Premier в лидерах оказалась «классика» – «Универ. 13 лет спустя», а три комедийные новинки, «Развод по расчету», «Ткачевы на связи» и «Полупановы», – на втором, третьем и четвертом местах соответственно. Старт второго сезона фэнтези «Дом дракона» поднял интерес и к первому сезону, и к оригиналу – «Игре престолов» – в Amediateka.

Если изучить чарты за первое полугодие, то можно отметить несколько особенностей. Наибольший интерес аудитории, несмотря на новогоднюю атмосферу картины, смогла привлечь комедия ТЕЩА: на «Иви» фильм возглавляет рейтинг, а на Okko и KION занимает почетные второе и третье места. Основным его конкурентом стала другая «новогодняя» комедия – ХОЛОП 2, которая взобралась на первую строчку в «домашнем» онлайн-кинотеатре Start, а на «Иви» и Okko заняла третью позицию. Ну и еще одна тенденция – это неувядающая любовь зрителей к сказкам. В ожидании ЛЕТУЧЕГО КОРАБЛЯ пользователи смотрели ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ: лидер просмотров на Wink так же хорошо чувствует себя на «Иви» и Okko.

Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

25.07.2024 Автор: Вероника Скурихина