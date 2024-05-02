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Аналитика


Итоги российского онлайн-проката в марте и первом квартале 2024 года

«Новогодняя битва» переместилась на стриминги

В минувшем марте «новогодняя битва» с традиционных больших экранов окончательно переместилась на стриминги. Ее триумфаторы, ХОЛОП 2 и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, вступили в новое противостояние не только друг с другом, но и с массой прочих новинок. Впрочем, за счет эксклюзивной представленности на платформах некоторых релизов определить победителя в этом состязании невозможно.

Комедия от Yellow, Black & White по итогам месяца возглавила чарты «Иви», Okko и Start, в то время как фэнтези Студии ТРИТЭ на Okko досталось серебро. Еще один сильный зимний проект, мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, возглавил чарт Wink. Другой релиз, рассчитанный на семейную аудиторию, Я – МЕДВЕДЬ, пробился в три рейтинга. На Wink он стал вторым, на Okko – четвертым, на KION – седьмым. Комедия ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА!, появившаяся на стримингах в  конце февраля, стала третьей в  рейтинге Wink, четвертой на «Иви» и седьмой на Okko.

Настоящим спящим хитом онлайн-проката марта оказалась комедия КОНЕЦ СЛАВЫ. Лента пробилась в рейтинги трех площадок. На «Иви» и Okko она смогла завоевать бронзу, на Start – серебро.

Отдельного упоминания заслуживает блокбастер МАСТЕР И МАРГАРИТА. Экранизация романа Михаила Булгакова вышла только на KION, где уверенно возглавила мартовскую десятку.

Среди зарубежных релизов минувшего месяца наибольшим вниманием аудитории пользовались байопик ФЕРРАРИ и триллер ИЗ ГЛУБИНЫ (стартовавший в сети в самом конце февраля). Фильм Майкла Манна стал вторым по популярности среди пользователей KION, замкнул пятерку лидеров на Okko и стал восьмым на Wink. Акулий триллер, в свою очередь, занял вторую ступеньку на пьедестале «Иви» и третью – KION.

Что касается мартовских сериальных премьер, то далеко не все из них смогли сместить лидеров чартов на соответствующих платформах. Так, драме «Неверные» удалось возглавить рейтинг Wink, а детектив «Черное солнце» завоевал золото KION. При этом комедия «Ангелы района» на «Иви» не смогла опередить турецкого «Зимородка», а драмеди «Морозко» на Okko не удалось сбросить с вершины чарта мелодраму «Постучись в мою дверь в Москве». На Premier всю первую тройку составили сериалы, стартовавшие в феврале, а на «Амедиатеке» всех опередила фантастика Halo.

Если изучить квартальные чарты, то там бросается в глаза несколько особенностей. Во-первых, это триумф МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ на KION. Картине компаний «Амедиа», ПРОФИТ и «Марс Медиа Энтертейнмент» хватило буквально десять дней, чтобы возглавить рейтинг за три месяца. Во-вторых, надо отдать должное ТЕЩЕ. Несмотря на сильную конкуренцию, комедия смогла стать первой в чартах «Иви» и Okko, а также второй – на KION. В-третьих, в квартальных рейтингах число зарубежных полнометражных картин снизилось до минимума. В общей сложности в пяти предоставленных десятках они заняли только четыре строчки и ни один из этих релизов не пробился в пятерку лидеров.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

02.05.2024 Автор: Максим Острый

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