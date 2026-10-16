Холоп, деньги, двое дедушек: итоги российского онлайн-проката в сентябре и 3 квартале 2026 года

Сентябрьское смотрение отметилось не только вниманием к крупным летним новинкам ХОЛОП 3 и НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2, которые после длинного цифрового окна наконец появились на платформах, но и всплеском интереса к зарубежному кино. Такого числа разнообразных премьер в регулярной рубрике БК не было давно, а может, и никогда.

Лидером по числу как платформ, так и высоких позиций стал первый летний российский блокбастер ХОЛОП 3. Из участвующих в рейтинге площадок комедии не было только на Wink. В Okko фильм Клима Шипенко получил серебро, а в остальных онлайн-кинотеатрах – золото. Продолжение семейной комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ также попало в тройку лучших на всех стримингах, где было представлено: первое место на Okko и Wink, второе – на «Иви» и КИОН, третье – на «Кинопоиске».

Из российских новинок в чарте оказались еще две комедии – и обе с романтическим флером: КАССА НЕВЕСТ в историческом сеттинге получила бронзу на Premier и шестое место в Okko, а современная лента ЗА ЛЮБОВЬ также привлекла внимание подписчиков Okko (седьмое место) и Premier (восьмое место), но выше всего поднялась на КИОН (пятое место).

И уже традиционно собственную, неординарную картину смотрения демонстрирует онлайн-кинотеатр Start, пользователи которого выбирают не только оригинальный игровой контент платформы, но и документальный. Так в топ-10 попало сразу два фильма о фильме: про съемки третьего ХОЛОПА (четвертое место) и про работу над сериалом «Холод» (седьмое место), также на девятой строчке оказался оригинальный ХОЛОП 2019 года.

Основным же трендом сентября стал спрос на иностранное кино. Понятно, что казахстанский триллер МОШЕННИКИ к зарубежным относится условно: картина снята на русском языке. Полнометражное продолжение известного сериала выше всего поднялось на Start, где сосредоточена основная фан-база франшизы, и заняло второе место, на «Кинопоиске» фильм стал шестым, на Okko – девятым. Самым широко представленным оказался криминальный триллер НОЧНОЙ БИЗНЕС с Расселом Кроу в главной роли. Он заинтересовал сразу четыре площадки, включая Wink, где иностранное кино нечасто оказывается в десятке. Именно в онлайн-кинотеатре «Ростелекома» проект стал третьим, тогда как на остальных сервисах не вышел за пределы второй пятерки лидеров: на КИОН у него шестое место, на «Кинопоиск» – седьмое, на Okko – десятое.

Фильм Гая Ричи ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ, который в августе был доступен только в рамках транзакционной модели, в сентябре открылся для подписчиков всех уровней и сразу оказался в чартах «Кинопоиска» (второе место), Wink (шестое место) и «Иви» (восьмое место). По две площадки получили хорроры ПАСТЬ – седьмое место на «Иви» и восьмое на КИОН – и ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ, которое оказалось на девятой строчке платформы «Яндекса» и замкнуло топ Wink, а также военная драма ДАВЛЕНИЕ, востребованная на Wink (четвертое место) и Start (пятое место).

Всего в онлайн-топах сентября оказалось шестнадцать зарубежных картин, которые равномерно распределились по всей таблице. Наиболее непривычно выглядит в этом контексте Wink, где традиционно доминирует отечественный продукт, однако в сентябре топ стриминга заполнили семь иностранных релизов, в том числе на лидерских позициях: МАЙКЛ на втором месте, уже упомянутый НОЧНОЙ БИЗНЕС – на третьем.

В сериальном сегменте общая картина повторяет август: поклонники остросюжетной драмы «Холод» продолжили делать сериалу «кассу». Первые места проект с Любовью Аксеновой сохранил на «Иви», Wink и Start, также он не сдвинулся с третьей строчки на КИОН, где доминирует сериал собственного производства – комедийный детектив «Капитан Туман».

В целом в сентябре хорошо работали именно копродукционные проекты, которые представлены на двух или более площадках. Так комедия ТНТ «Пора на завод» на домашней платформе Premier получила серебро, а благодаря присутствию на витрине ТНТ на «Кинопоиске» – бронзу. Лидером пользователей онлайн-кинотеатра «Яндекса» стал сериал «Чудо», созданный при поддержке Первого канала, на втором месте там парадоксальная комедия «Трудный ребенок» от СТС.

Еще один комедийный релиз, «Профессиональный сосед», стартовал на Okko c четвертой строчки, а на Wink – с пятой. При этом интересно, что сериал с Владимиром Сычевым не попал в рейтинг Premier, хотя в его производстве задействован в том числе канал ТНТ. Таким же задвоившимся стал второй сезон комедии про большую семью «Родители родителей», который на производящем стриминге Start оказался на пятом месте, а на платформе «Сбера» – на седьмом. Лидером смотрения на последней стал криминально-медицинский сериал «Большая фарма», который разогнался в сентябре и поднялся с шестого на первое место. И также добрал аудиторию проект Петра Буслова «ОПГ», переместившись с четвертой на вторую строчку.

Очевидной «репетицией» к выходу долгожданного нового сезона детектива «Невский» (28 сентября) стали высокие рейтинги просмотров предыдущих серий на «Иви» (четвертая строчка) и Premier (седьмая строчка). При этом независимый стриминг продолжает популяризировать мелодрамы канала Dомашний: «Красные линии» и «В тени предательства» заняли восьмую и десятую позиции соответственно.

На Wink сериал «Трудно быть богом» стартовал со второго места, но поскольку его главный конкурент, «Холод», в сентябре завершился, велика вероятность того, что проект по произведению братьев Стругацких, вторая половина которого выходит в октябре, станет лидером именно в этом месяце. С третьего места начала работу военная драма «Марик», которая одновременно вышла и в онлайн-кинотеатре МТС, став там второй. Также в преддверии нового сезона опять на волну популярности поднялась социальная драма «Трудная» с Кирой Медведевой в главной роли, заняв пятое место на КИОН и четвертое – на Start, который вовлечен в производство. Ожидаемо ярко выступил второй сезон комедии с Марией Ароновой «Олдскул», лидирующий на Premier и получивший серебро на Start.

МАЙКЛ И КОММЕРСАНТ В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

По итогам третьего квартала максимальный интерес по представленности в топ-10 всех участников рейтинга показала тюремная драма КОММЕРСАНТ. Фильм с Александром Петровым не ухватил лидирующих позиций нигде, кроме Start, где занял вторую строчку, однако единственный из всех сохранил присутствие в чарте шести платформ. Четвертые места картина братьев Кравчук получила на «Кинопоиске», «Иви» и Wink, восьмое – на производящем стриминге КИОН и десятое – в Okko.

Вышедший лишь в сентябре ХОЛОП 3 попал в квартальный топ пяти онлайн-кинотеатров, причем на высокие места: домашний сервис Start отдал комедии с Милошем Биковичем первое место, пользователи «Кинопоиска» и «Иви» – второе, Premier – третье, и только в Okko лента не вошла в топ-5 – шестая строчка.

По числу первых мест лидирует мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО: подписчики «Иви» и Wink продолжают удерживать картину в топе интересов. На Start, который отвечал в том числе за производство экранизации романа Анны Джейн, она стала третьей, на «Кинопоиске» – пятой, на Premier – восьмой.

Остросюжетный камерный триллер ПРОПАСТЬ также сохранил присутствие на пяти витринах, поднявшись выше всего на Wink (второе место) и последовательно теряя позиции на остальных: третья строчка на «Иви», четвертая – на КИОН, пятая – на Okko и шестая – на «Кинопоиске».

Третья часть франшизы НЕ ОДНА ДОМА с подзаголовком ВЫПУСКНОЙ разместилась во вторых пятерках всех топов: шестая строчка на «Иви», седьмые места на Wink и Start, девятые – на «Кинопоиске» и Okko.

На стриминге «Сбера» первая позиция досталась душевной комедии РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ, которую также высоко оценили на Premier (второе место). На Wink и КИОН картина с Романом Курцыном и Полиной Максимовой оказалась пятой, а на «Иви» – восьмой.

Среди зарубежных релизов лидером ожидаемо стал МАЙКЛ, который остался наиболее востребованным на «Кинопоиске», получил серебро от пользователей Okko, бронзу – на Wink и замкнул первую пятерку на «Иви».

В сериальном сегменте наблюдается редкая для квартального отчета картина, когда один проект вошел в топы сразу нескольких платформ. Речь все о том же «Холоде», который по итогам трех месяцев возглавил рейтинги «Иви», Wink, Start и занял второе место на КИОН. Лидирующий на «Кинопоиске» «Мажор» также привлек внимание пользователей «Иви», разместившись там на пятом месте. Эти же онлайн-кинотеатры разделили внимание к сериалу Первого канала «Такси под прикрытием»: на «Кинопоиске» криминальный детектив занял четвертое место, а на «Иви» – девятое. Подписчики Okko подтвердили, что при всех неординарных новинках с крупными рекламными кампаниями, которыми платформа балует каждый месяц, им интереснее новый вечнозеленый хит – цикл «Чикатило», и в частности его последний сезон – «След Чикатило». В целом зрителей стриминга привлекают проекты остросюжетной направленности: «Похищение» заняло второе место, «Фейк» – третье. На «Иви» и Premier не устают пересматривать детектив НТВ «Невский», где у него шестое и девятое места соответственно. Костюмированная мелодрама «История его служанки» стала второй на производящей площадке «Иви» и четвертой – на Start. На Wink стоит отметить сериал «Трудно быть богом», который не стал лидером на старте в сентябре, но зато по итогам квартала занял сразу третье место. А на четвертом расположился «Марик». На КИОН военная драма получила третью строчку. В онлайн-кинотеатре МТС свой невероятный успех закрепил «Капитан Туман» с Михаилом Пореченковым в главной роли: напомним, стартовав 28 августа, он стал лучшей комедией года среди всех оригинальных проектов платформы в 2026-м. Комедийный сериал «Олдскул» по итогу чаще смотрели на Start (второе место), чем на Premier (шестое место). На стриминге ГПМ лидером стала сентябрьская новинка «Пора на завод».

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3

16.10.2026 Автор: Вероника Скурихина