Официальная касса России: минувший уикенд стал самым слабым в 2021 году

Лидирующую позицию в российском прокате сохранил мультфильм ЛУКА. Падение сборов составило умеренные 27,3%, общая выручка проекта достигла 355 млн, что сопоставимо с итоговыми цифрами картины ВПЕРЕД (370 млн). У ЛУКИ, таким образом, есть шансы приблизиться к финальным показателям ТАЙНЫ КОКО (486 млн).

Фильм ужасов СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА в упорной борьбе завоевал серебро. Новинка стартовала с 33,8 млн рублей – это выше цифр первых трех частей франшизы (12,9 млн, 20 млн и 22,7 млн соответственно), однако меньше, чем было у проекта СУДНАЯ НОЧЬ: НАЧАЛО (52,2 млн).

Боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА опустился на третью строчку бокс-офиса. Общая касса проекта достигла 251 млн, это выше, чем было у фильмов ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2 (201 млн) и ДЖЕЙСОН БОРН (235 млн). До итоговых цифр первой части франшизы картине осталось заработать 17 млн.

Четвертое и пятое места достались также холдоверам. КРУЭЛЛА освоила уже 668 млн рублей – это больше, чем было у семейных картин СОНИК В КИНО (634 млн) и ШАЗАМ! (638 млн). В активе ЛЕДЯНОГО ДРАЙВА 47,9 млн, что выше цифр ЗАСТУПНИКА (39,3 млн) и СНЕГОУБОРЩИКА (38,8 млн).

Комедийный хоррор ОБОРОТНИ ВНУТРИ стартовал с 7,5 млн рублей и восьмой строчки бокс-офиса. Это близко к показателям фильмов СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС (7,5 млн) и С ДНЕМ СМЕРТИ (8,3 млн).

Замкнула десятку лучших фэнтезийная лента ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (5,1 млн рублей). Новинка обошла цифры таких норвежских проектов как ТРОЛЛЬ: ИСТОРИЯ С ХВОСТОМ (4,8 млн) и ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ (4,1 млн).

Также в прокат вышли мультфильм ОГРИКИ (3,9 млн, двенадцатое место), фантастика БЕГУЩАЯ В ЛАБИРИНТЕ (3,5 млн, тринадцатая строчка), комедия САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА (2,8 млн, шестнадцатая позиция), перевыпуск картины АМЕЛИ (2,5 млн, семнадцатое место) и драма СТРАСТЬ, ЛЮБОВЬ И СТВОЛЫ (1,4 млн, девятнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 233 млн рублей, с учетом стран СНГ – 249 млн. Это на 19,8% меньше по сравнению с прошлыми выходными.

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06.07.2021 Автор: Максим Острый