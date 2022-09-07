Официальная касса России: бокс-офис впервые за последние семь недель возглавила российская картина

Экранизация популярной повести Виктории Ледерман заработала за первый уикенд 39,9 млн рублей. Таким образом, КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я опередил такие релизы, как МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (35,7 млн) и АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (35,6 млн). В пользу картины сработала, помимо прочего, удачно выбранная дата премьеры.

«Фильм стартовал великолепно, на уровне наших прогнозов. Мы не ожидали такого старта именно 1 сентября. По нашим предположениям, сборы должны были составить 10–12 миллионов рублей, но они превзошли 15 миллионов», – рассказал в интервью ЭБК президент кинопрокатной компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев.

На вторую строчку опустилась мелодрама ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО. Потери ее выручки составили 46,3%, что заметно мягче, чем было у предыдущей части франшизы (-68,5%). Тем не менее общие сборы, которые достигли 120 млн рублей, существенно уступают показателям ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 (183 млн).

21,9% от кассы прошлой недели потерял мультфильм БАРБОСКИНЫ TEAM, замкнувший тройку лидеров. Это более мягкое падение, чем было у недавних проектов БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (-30,3%) и ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (-50%). Всего на счету мультфильма 51 млн рублей.

Самой высокой наработкой в первой десятке отметился триллер ВЫШКА, касса которого уже достигла 121 млн рублей. В ближайшее время фильм обгонит итоговые цифры фантастики ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (131 млн).

В первую пятерку смог попасть хоррор Дэвида Кроненберга ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО, привлекший 8,9 млн рублей. Он опередил недавние проекты КЛОН (6,6 млн) и РОД МУЖСКОЙ (6,4 млн).

Еще одна новинка, фильм ужасов ДЕТИ ТЬМЫ, заняла в чарте шестое место с результатом в 7,5 млн рублей. Это примерно соответствует уровню такого проекта компании «Экспонента Фильм», как КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО (7,6 млн).

С седьмой строчки и 7,2 млн рублей стартовал мультфильм ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! У проекта самая низкая посещаемость среди фильмов первой двадцатки – в среднем на каждый сеанс приходило 5 человек.

Также в прокат вышли перевыпуски аниме ДИТЯ ПОГОДЫ (3,8 млн рублей, 15-е место) и криминальной драмы МЕСТО ПОД СОСНАМИ (2,1 млн, 18-е место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 178 млн рублей, с учетом стран СНГ – 194 млн. Это на 11,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 68,2% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял мультфильм ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ.

07.09.2022 Автор: Максим Острый