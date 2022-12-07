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Аналитика


Официальная касса России: «Елки 9» возглавили бокс-офис

Новая часть франшизы показала второй старт среди российских релизов этого года

За первый уикенд ЕЛКИ 9 смогли освоить 125 млн рублей. Среди российских картин в 2022-м лучше стартовало только СЕРДЦЕ ПАРМЫ (135 млн), а для дистрибьютора «Вольга» это и вовсе стало лучшим результатом в этом году. Новинке удалось опередить предыдущую часть франшизы более чем в 6 раз, а отставание от ЕЛОК ПОСЛЕДНИХ составило умеренные 30,7%.

«Мы были уверены, что станем лидерами уикенда. В пользу этого говорила широкая кинотеатральная роспись, которой добился наш партнер, кинокомпания «Вольга». Мы были осторожны в своих ожиданиях, но итоговые цифры их превзошли», – рассказала в интервью ЭБК продюсер фильма ЕЛКИ 9 Лала Рустамова.

Общая выручка СЕРДЦА ПАРМЫ по итогам уикенда достигла 899 млн рублей. В списке самых кассовых отечественных проектов в истории российского проката фильм занял 23-е место, опередив картины ДНЕВНОЙ ДОЗОР (888 млн) и ЛЕГЕНДА № 17 (886 млн).

С третьей строчки чарта и 16 млн рублей стартовал триллер НА ОЩУПЬ с Дмитрием Нагиевым. Это существенно ниже цифр ОДНОЙ (50,3 млн), но выше показателей фильмов ПО-МУЖСКИ (14 млн) и СЛОН (10,3 млн).

Лучшую наработку в топ-20 продемонстрировал победитель последнего Каннского кинофестиваля, черная комедия ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ. Его касса достигла 15,1 млн, что позволило фильму занять в чарте четвертое место. Это выше показателей ЛАКРИЧНОЙ ПИЦЦЫ (11,6 млн) и ПРЕСТУПЛЕНИЙ БУДУЩЕГО (8,9 млн).

Замкнула пятерку лидеров документально-игровая картина ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР. На ее счету по итогам уикенда 257 млн рублей.

Индонезийский фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. 13-Й ЭТАЖ привлек на старте 12,9 млн рублей, что является лучшим стартом в истории компании World Pictures. Новинка расположилась на шестой позиции в чарте.

Лишь на 24,4% снизились сборы байопика ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА. Всего на его счету 32,7 млн, что выше итоговых цифр проектов ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА (32 млн) и ВОЙНА ТОКОВ (30,4 млн).

Также в прокат вышли мультфильм НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ (5,8 млн, тринадцатая строчка), военная драма ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ (5,6 млн, четырнадцатое место) и мультфильм LOL. SURPRISE! ФИЛЬМ (5,3 млн, шестнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 290 млн рублей, с учетом стран СНГ – 309 млн. Это на 21,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 44,9% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ДОМ GUCCI.

07.12.2022 Автор: Максим Острый

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