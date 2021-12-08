Официальная касса России: золото достается «Дому Gucci» 

Вторая за месяц работа Ридли Скотта стартовала с 189 млн рублей. ДОМ GUCCI не смутило даже третье место по числу сеансов – благодаря актерскому составу, рекламной кампании и громкой истории, связанной с популярным брендом, новинка смогла обойти КРУЭЛЛУ (169 млн) и лишь немного уступила FORD ПРОТИВ FERRARI (199 млн). При этом ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ не смогли оправдать всех ожиданий. Картина заработала за первый уикенд 102 млн рублей. Это соответствует порядку цифр таких проектов, как УЖАСТИКИ 2: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН (100 млн), ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ (112 млн) и ВЕДЬМЫ (118 млн). В сумме со сборами, освоенными в рамках превью-показов, на счету новинки 145 млн. Это близко к стартовым показателям предыдущей перезагрузки франшизы, выходившей в 2016 году (154 млн).

Тройку лучших замкнул анимационный холдовер ЭНКАНТО. Его сборы по сравнению с первым уикендом снизились на 37,5%, что примерно соответствует уровню мультфильмов ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР (-38,7%) и РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА (-48,3%). Всего в активе картины 226 млн рублей.

Лучшей из отечественных новинок стала криминальная комедия БУМЕРАНГ. Фильм Петра Буслова освоил на старте 35,8 млн рублей, что почти совпадает с цифрами ДНЯ ГОРОДА (39 млн), но несколько ниже, чем было у LOVE (47 млн).

Замкнула пятерку лучших российская военная картина ЛЕТЧИК. При бюджете в 319 млн рублей ее касса достигла только 30,3 млн. Это лишь немного выше, чем было у проекта КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ (26,2 млн), и почти совпадает с цифрами ЗОИ (30,8 млн).

Семейная картина БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД в рамках превью-показов при средней посещаемости в 29 человек на один сеанс освоила 17,7 млн рублей. Этого оказалось достаточно, чтобы занять шестую строчку бокс-офиса.

Также в прокат вышли мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: УЛЕТНАЯ ПОМОЩЬ (3,0 млн рублей, 14-е место), хоррор ЧЕРНАЯ МЕССА (1,1 млн, 16-е место), новая серия МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 133. В ГОСТИ К МУЛЬТИКАМ (0,9 млн, 18-е место) и отечественная комедия НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО Я (0,7 млн, 19-е место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 527 млн рублей, с учетом стран СНГ – 594 млн. Это на 30,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 208% выше, чем было на аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА.

08.12.2021 Автор: Максим Острый