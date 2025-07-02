Официальная касса России: топовое семейство

Комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ третий уикенд возглавляет прокат с минимальным падением 27%, лучшим показателем в топ-10. Фильм с Юрием Стояновым записал на свой счет 74,7 млн рублей, суммарно заработав 411 млн рублей. Картина превысила тоталы таких аналогов, как МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (381 млн) и ЖДУН (368 млн). Также комедия о конфликте поколений стал самым успешным июньским российским релизом, оставив позади фильм-катастрофу ОДНА (355 млн).

Умеренным падением на 37% отметилась МАТЕРИАЛИСТКА. Касса второго уикенда составила 58,9 млн, а всего в копилке ромкома оказался 191 млн рублей. Лента с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом опережает график турецкой мелодрамы ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (170 млн после двух недель) и эротического триллера ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (145 млн за аналогичный период). Фильм уверенно возглавляет список наиболее кассовых релизов Москвы.

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием за минувший уикенд составила 42,8 млн. Это на 14,8% ниже сборов прошлой недели. Лидирующим пиратским релизом остается игровая версия мультфильма КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА.

Четвертое место с кассой 23,9 млн рублей сохранил экшн БАЛЕРИНА. Фильм с Аной де Армас неотступно стремится к итоговым показателям третьей части франшизы ДЖОН УИК (438 млн). За четыре недели в прокате боевик освоил 382 млн.

Замыкает пятерку лучших мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 с выручкой 20 млн рублей. Общая сумма сборов по итогам трех уикендов достигла 172 млн рублей, что сопоставимо со сборами первого выпуска анимационного альманаха в прошлом году – 174 млн за аналогичный период.

На шестой строчке оказалась новинка ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА с кассой в 19,8 млн рублей. Комедийный боевик с Ребел Уилсон обошел по стартовым сборам ближайшие аналоги МАМА МАФИЯ (17,4 млн) и МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (15,3 млн), но не смог противостоять картине МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА (23,8 млн) с Дженнифер Лопес.

Хоррор РИТУАЛ начал работу с седьмого места, освоив за первые выходные 14 млн рублей. Проект с Аль Пачино и Дэном Стивенсом опередил сборы таких фильмов ужасов, как ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (13,6 млн) и ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (12,8 млн), однако оказался менее успешен, чем слэшер КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (16,8 млн), стартовавший неделей ранее.

На третьем уикенде семейная комедия АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ вновь потеряла больше половины сборов прошлой недели. Общая касса проекта увеличилась до 132 млн рублей, а отставание от показателей первого фильма АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (156 млн за аналогичный период) составило 15,4%.

Еще одно кино для всей семьи МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ на старте оказалось на девятом месте с суммой сборов 8,8 млн. Лента с Романом Курцыном и Мироном Поворовым заметно уступила схожим релизам кинокомпании «Наше кино»: МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (27,4 млн), МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО (13,7 млн) и МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (11,4 млн). Посещаемость на сеанс стала самой низкой в топ-10: в среднем на один показ приходило 5 человек.

По итогам второго уикенда аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ потеряло 57,4% от первоначальных сборов, суммарно заработав 34,7 млн рублей. Результат картины оказался выше, чем у кинотеатральных версий популярных аниме-сериалов АТАКА ТИТАНОВ: ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА (29,2 млн) и СИНЯЯ ТЮРЬМА: БЛЮ ЛОК. ЭПИЗОД НАГИ (14,2 млн).

Также в прокат вышли перевыпуск культового аниме АКИРА (12-е место, 6 млн за первый уикенд, 10,3 млн с учетом превью), корейский хоррор-экшн СВЯТАЯ НОЧЬ. ОХОТНИКИ НА ДЕМОНОВ (13-е место, 4,3 млн) и комедия КАЧЕЛИ (17-е место, 2,5 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 318 млн рублей, с учетом стран СНГ – 407 млн. Это на 32,8% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 0,6% больше, чем на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате вторую неделю лидировала пиратская ГОЛОВОЛОМКА 2.

Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ

02.07.2025 Автор: Вероника Cкурихина