Официальная касса России: лидерство в прокате завоевало «Падение Луны»

Касса нового фильма Роланда Эммериха за первый уикенд составила 137 млн рублей. Таким образом, ПАДЕНИЕ ЛУНЫ немного уступило недавнему проекту KING’S MAN: НАЧАЛО (153 млн). Привлечь по-настоящему массовую аудиторию картина не смогла, вероятно, из-за недостаточной оригинальности сюжета.

Приятным сюрпризом стали стартовые показатели НЕПОСЛУШНИКА. Фильм освоил за уикенд 87,4 млн рублей – это лучший старт для российских оригинальных комедий со времен ПАРЫ ИЗ БУДУЩЕГО (149 млн). На руку новинке сыграли участие в ленте Виктора Хориняка и сюжетные ассоциации с ХОЛОПОМ.

«Вводные данные проекта позволяли нам рассчитывать на сборы выше прогнозов специалистов: количество сеансов, большая поддержка телеканала «Россия 1», понятный контент, звезды в главных ролях. Наши прогнозы точно начинались от 75 миллионов рублей за уикенд, поэтому сборы не стали для нас сюрпризом, а показали тот уровень, на который мы рассчитывали вместе с прокатчиком и телеканалом», – рассказал в интервью ЭБК продюсер НЕПОСЛУШНИКА Георгий Малков.

Падение АЛЛЕИ КОШМАРОВ составило умеренные 43,2%. Общие сборы проекта достигли 201 млн рублей, вплотную подобравшись к итоговым цифрам ЛЕКАРСТВА ОТ ЗДОРОВЬЯ (203 млн) и ДЬЯВОЛА В ДЕТАЛЯХ (225 млн).

ЗВЕРОПОЙ 2 поднялся на четвертую строчку бокс-офиса. В его копилке 855 млн рублей — это больше окончательных сборов сиквела СЕМЕЙКИ КРУДС (849 млн). Замкнул пятерку лучших ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ. Его отставание от ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ сократилось до 46,9 млн.

Только седьмой стала еще одна российская новинка – комедия ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА. По количеству сеансов картина заняла третье место, однако смогла привлечь только 13,6 млн рублей.

Замкнула десятку лучших новая работа Педро Альмодовара. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ заработали за первый уикенд 6,2 млн, немного уступив таким проектам режиссера, как БОЛЬ И СЛАВА (8,9 млн) и ДЖУЛЬЕТТА (6,4 млн).

Также в прокат вышли мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И ПОДСКАЗКИ БУЛЬКИ ДЛЯ ВСЕХ: НОВЫЕ ГЕРОИ (2,7 млн, пятнадцатое место), комедия ФАНТАЗИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (2,4 млн, семнадцатая строчка), мультфильм ГОУ, ФЕЛИКС! (1,9 млн, девятнадцатое место) и хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ (1,7 млн, двадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 379 млн рублей, с учетом стран СНГ – 414 млн. Это на 24,9% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 16,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял мультфильм ДУША.

09.02.2022 Автор: Максим Острый