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Аналитика


Официальная касса России: лидером первого уикенда в 2024 году стал «Холоп 2»

Только за четыре традиционных дня лента освоила 1,3 млрд рублей

К вечеру воскресенья на счету ХОЛОПА 2 было 2,438 млрд рублей. Напомним, что первая часть франшизы за все время проката освоила 3,074 млрд, а ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ на рубеже 2021 и 2022 годов привлек в общей сложности 2,118 млрд.

На втором месте расположилась сказка БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ. Касса картины к концу уикенда составила 1,785 млрд, из которых на классическую четырехдневку пришлось 968 млн. Таким образом, проект уже опередил итоговые цифры ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ (1,672 млрд).

Замкнул тройку лидеров праздничного уикенда мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ. К вечеру воскресенья новая часть популярной франшизы заработала 710 млн рублей. Картина уже смогла значительно улучшить итоговые цифры предыдущего мультфильма в серии, ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (420 млн).

Байопик ФЕРРАРИ за традиционный уикенд заработал 44,1 млн рублей, доведя свой общий счет до 205 млн. Это значительно ниже графиков проектов FORD ПРОТИВ FERRARI (542 млн после трех недель в прокате) и ДОМ GUCCI (484 млн).

Замкнуло пятерку лидеров бокс-офиса аниме МАЛЬЧИК И ПТИЦА. По итогам пяти недель работы в копилке ленты оказалось 358 млн рублей. К вечеру воскресенья картина вплотную приблизилась к результату мультфильма ВПЕРЕД (370 млн).

Еще одной лентой, стартовавшей на праздничной неделе, стал хоррор АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ. За традиционный уикенд он освоил 36,2 млн рублей. Это больше, чем было на старте у проектов ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (33 млн) и АСТРАЛ: ПОТОМСТВО (34,9 млн).

Также в прокат вышли экшн КАМЕНЩИК (8,1 млн, двенадцатое место), триллер ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ (3,1 млн, шестнадцатое место) и драмеди ХИМЕРА (2,5 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 2,861 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 3,025 млрд. Это на 35,6% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ЧЕБУРАШКА.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2

11.01.2024 Автор: Максим Острый

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