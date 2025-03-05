Официальная касса России: Пушкин против Кинга

Байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА стал уже третьим отечественным релизом этого года, покорившим отметку в миллиард рублей. На третьем уикенде лента с Юрой Борисовым освоила 168 млн рублей, заработав в общей сложности 1,026 млрд. Темпы сборов снизились на 33,2%. Музыкальный фильм опережает график прошлогодней фантастики СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (907 млн после трех уикендов), но отстает от цифр экранизации романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА (1,395 млрд) и космической драмы ВЫЗОВ (1,209 млрд).

Экшн-детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК на второй неделе удержал серебро со снижением выручки на 38,3%. Картина с Милошем Биковичем в главной роли заработала 121 млн рублей, увеличив общую кассу до 374 млн. Таким образом всего за две недели релиз обошел тотал военной драмы БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (309 млн) от той же команды создателей, и сборы таких приключенческих фильмов, как МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (318 млн) и ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА (334 млн).

С третьей строчки стартовала главная новинка недели – хоррор-комедия ОБЕЗЬЯНА. Лента по мотивам рассказа Стивена Кинга освоила за первый уикенд 74,5 млн рублей. Это сопоставимо со стартовыми сборами триллера ЕРЕТИК (74,5 млн) и превосходит кассу премьерного уикенда УЖАСАЮЩЕГО 3 (67,9 млн). Но вот до показателей предыдущей работы режиссера Осгуда Перкинса СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (122 млн) экранизация недотянула. Среди релизов Global Film ОБЕЗЬЯНА показала второй старт в истории дистрибьютора, обойдя цифры БОРДЕРЛЕНДС (68,2 млн) и НЕУДЕРЖИМЫХ 4 (66,1 млн). Также релиз стал лучшим среди официальных новинок проката по посещаемости: на сеанс в среднем приходило 15 человек.

«На мой взгляд, такие разные независимые фильмы, как СОБИРАТЕЛЬ ДУШ, УЖАСАЮЩИЙ 3, ОБЕЗЬЯНА, объединяет одно: нестандартное сценарно-режиссерское видение и задевающая зрителя история. Они стали востребованными в силу своей смелости, оригинальности и способности отражать современные страхи, – прокомментировала результаты первого уикенда директор по маркетингу Global Film Татьяна Фокина. – Зрители охотно обратились к жанру, который умеет удивлять, шокировать и вызывать неоднозначные эмоции. Для больших, резонансных, ярких, нестандартных проектов, которые вызывают сильные эмоции, заставляют спорить и обсуждать кино и по которым при этом идет хороший «сарафан», ключевыми являются не цифры старта, а работа в длину. Посмотрим на того же СОБИРАТЕЛЯ ДУШ (первый уикенд – 121 миллион рублей, тотал – 392 миллиона, в прокате – 10 недель), УЖАСАЮЩЕГО 3 (первый уикенд – 67 миллионов, тотал – 337 миллионов, в прокате – 8 недель), ЕРЕТИКА (первый уикенд – 74 миллиона, тотал – 246 миллионов, в прокате – 7 недель). А в том, что это такой проект, сомнений нет!»

Историческая драма СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС начала работу с четвертого места. Фильм с Андреем Мерзликиным и Евгением Мироновым заработал 62,4 млн рублей. Это немногим больше, чем было в прошлом году у военной драмы ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (57,3 млн) и байопика ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (55 млн), но уступает лентам ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (119 млн), ЛЕДОКОЛ (125 млн), НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОМ КУКУРУЗЫ (129 млн).

Семейная комедия МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА с кассой 39,9 млн рублей замкнула первую пятерку. Четвертая часть популярной франшизы по итогам трех уикендов заработала 333 млн рублей, превзойдя итоговый результат второй серии цикла ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (289 млн) и оставшись в шаге от бокс-офиса третьей ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (335 млн).

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми преимущественно скрывался голливудский блокбастер КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР, составила 32,1 млн рублей. Это меньше, чем привлекали предыдущие пиратские релизы Marvel СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 (107 млн) и КАПИТАН МАРВЕЛ 2 (50,8 млн).

Семейная спортивная комедия КАПИТАН КРЮК по итогам второго уикенда освоила 21,5 млн рублей, потеряв ощутимые 58,1%. Это существенно больше показателей схожих по жанру картин Я – МЕДВЕДЬ (-37%) и ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (-33,1%). В копилке проекта с Романом Курцыном и Евой Смирновой 82 млн рублей, тогда как у аналогов за тот же период было 112 и 110 млн соответственно

Документальный проект с игровыми реконструкциями ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ с кассой 17,8 млн рублей также уступает своим предшественникам по сборам. После второго уикенда выручка снизилась на 52,8%, а сумма сборов составила 67 млн. Это заметно ниже динамики сборов первого фильма ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (138 млн по итогам двух уикендов) и ИМПЕРАТРИЦЫ (94,5 млн).

Остросюжетная драма КОНЧИТСЯ ЛЕТО начала работу с девятого места, освоив за первые выходные 17 млн рублей. С большой вероятностью попасть в десятку ленте помогла высокая популярность исполнителя одной из главных ролей Юры Борисова. Проект из Якутии обошел по сборам такие релизы, как ПО-МУЖСКИ (14 млн), НА ОЩУПЬ (16 млн) и ПОДЕЛЬНИКИ с тем же Борисовым (9,8 млн). Победитель фестиваля «Маяк» лишь немного уступил драме СНЕГИРЬ с участием Макара Хлебникова (19,4 млн).

Топ-10 закрыл мультфильм КОРОЛЕВСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ со сборами в 11,3 млн рублей. Это близко к показателям таких анимационных проектов, как ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА (10,5 млн), БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (10,6 млн) и ЭММА В МИРЕ ЛАМ (12,3 млн). Новинка из Чехии заняла второе место среди стартовых сборов релизов из этой страны, чуть недотянув до цифр исторического экшна СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (12,8 млн).

В формате превью в прокат вышла комедия ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ (12-е место, 6,3 млн), а также боевик с Дейзи Ридли КЛИНЕР (14-е место, 5,3 млн рублей), криминальная комедия с Биллом Мюрреем ЧОКНУТЫЕ (18-е место, 2,8 млн) и триллер о жизни блогеров МИЛЛИОН ЛАЙКОВ (20-е место, 2,3 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 611 млн рублей, с учетом стран СНГ – 645 млн. Это на 20,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 21,9% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате третью неделю работал музыкальный фильм ЛЕД 3.

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

05.03.2025 Автор: Вероника Cкурихина