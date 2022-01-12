Официальная касса России: сборы триквела «Последнего богатыря» подобрались к отметке в 2 млрд рублей

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ по итогам новогодних праздников заработал в общей сложности 1,914 млрд рублей. Фильм вплотную приблизился к итоговым цифрам предыдущей части франшизы, КОРЕНЬ ЗЛА (2,049 млрд), и военной ленты Т-34 (2,274 млрд). По итогам проката картина претендует на третью строчку в списке самых кассовых российских проектов.

Кинокомиксу ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ новогодние каникулы принесли свыше 700 млн рублей, общая касса проекта достигла 2,674 млрд рублей. Фильм опередил сборы финальной части МСТИТЕЛЕЙ (2,595 млрд), а среди всех голливудских релизов в истории российского проката он уступает только АВАТАРУ (3,517 млрд).

Бронза по итогам рождественского уикенда досталась мультфильму ЗВЕРОПОЙ 2. Непосредственно за четырехдневку картина освоила 185 млн рублей, а всего в ее копилке 692 млн. Низкая конкуренция и хороший «сарафан» вполне позволяют проекту рассчитывать обойти итоговые сборы как прошлогоднего аналога, сиквела СЕМЕЙКИ КРУДС (849 млн рублей), так и оригинального мультфильма студии Illumination (891 млн).

Четвертая строчка на минувшей неделе досталась российской спортивной драме ЧЕМПИОН МИРА. Ни наличие звезд первой величины в кастинге, ни поддержка со стороны ВГТРК не смогли привлечь к проекту по-настоящему широкую аудиторию. По итогам каникул в активе фильма 317 млн рублей, что почти в два раза уступает сборам на аналогичных датах прошлогоднего ОГНЯ (606 млн).

Замкнул пятерку лидеров мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ. Новая работа студии «Мельница» уже смогла улучшить цифры предыдущей части франшизы, проекта КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (342 млн) – ее тотал по итогам уикенда достиг 347 млн рублей.

Лучшей новинкой недели стала отечественная комедия СВИНГЕРЫ. Ремейк одноименной латвийской комедии 2016 года заработал 48,1 млн рублей, что практически совпадает с цифрами прошлогоднего проекта LOVE (47 млн). Для российских проектов компании «Вольга» это лучший старт со времен хоррора ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД (62,4 млн в 2015 году).

Еще одна новинка, фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ, попала в чарт первого уикенда 2022 года на девятое место. Картина смогла привлечь 13,8 млн рублей, что превосходит показатели проекта ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (10 млн).

Также в прокат вышли семейная лента МОЙ ВОЛК (11,4 млн, одиннадцатая строчка), детектив ЧЕРНЫЙ ЯЩИК (9,2 млн, тринадцатое место), российская фантастика ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ (4,4 млн, пятнадцатая позиция), комедии САМЫЙ ЛУЧШИЙ БОСС (2,0 млн, семнадцатая позиция) и (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ ПАРОЧКИ (1,6 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 1,295 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,502 млрд. Это на 16,9% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 13% больше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА.

12.01.2022 Автор: Максим Острый