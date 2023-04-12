Официальная касса России: минувший уикенд стал худшим в 2023 году

Боевик ДЖОН УИК 4 по итогам уикенда заработал в общей сложности 672 млн рублей, что уже выше последней части МАТРИЦЫ (588 млн). Среди фильмов с участием Киану Ривза холдовер пока что уступает только проекту 47 РОНИНОВ (795 млн).

Приключенческая лента ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН стартовала с 42,1 млн рублей и второй строчки бокс-офиса. Новинка уступила таким релизам как ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (60,2 млн) и МУШКЕТЕРЫ (120 млн с учетом СНГ). Среди причин не самого высокого результата – нехватка рекламных активностей и недостаточная актуальность экранизации.

Бронза в чарте досталась еще одной новинке – мелодраме МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ. Экранизация романа американской писательницы Джейми Макгвайр заработала 38,1 млн рублей, что находится на одном уровне с романтической лентой ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (37,7 млн), но существенно уступает результатам последней части франшизы ПОСЛЕ (59,1 млн).

Сборы мультфильма КОТЫ ЭРМИТАЖА упали сразу на 58,8%, до 27,4 млн рублей – причина этого сокращения кроется в окончании школьных каникул. Тем не менее, релиз освоил уже 236 млн рублей, что выше итоговых цифр картины ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (223 млн).

Замкнула пятерку лидеров драма НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ. За уикенд она привлекла 24,1 млн рублей. Фильм стал самым успешным режиссерским проектом Сарика Андреасяна, заработав в общей сложности 405 млн и обойдя НЕПРОЩЕННОГО (394 млн).

Фэнтези БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ стартовало с 20,5 млн рублей и шестой строчки чарта. Новинка значительно опередила такие жанровые аналоги как РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ (8,6 млн) и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (8,1 млн).

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ на второй неделе проката потеряли 63,5% от сборов первого уикенда, заработав 11,5 млн рублей. Общая выручка мультфильма выросла до 56,3 млн. Это выше цифр таких проектов «Вольги» как ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ (46,7 млн) и ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (51,1 млн).

Замкнула первую десятку семейная картина ПРИНЦ ПУСТЫНИ. На ее счету 11,1 млн рублей, что сопоставимо с показателями МОЕГО ВОЛКА (11,4 млн) и МОЕГО ТИГРА (13,1 млн).

Также в прокат вышли комедия Я ХОЧУ! Я БУДУ! (11 млн, одиннадцатая строчка), триллеры ПРОФЕССОР И ПРИЗРАЧНЫЙ УБИЙЦА (6,3 млн, тринадцатое место) и МГЛА (3 млн, восемнадцатая позиция), а также хоррор БОЙТЕСЬ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ (1,9 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 326 млн рублей, с учетом стран СНГ – 382 млн. Это на 33,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 42,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял мультфильм ФИННИК.

12.04.2023 Автор: Максим Острый