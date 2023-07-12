Официальная касса России: выручка российских кинотеатров продолжила снижаться

Триллер ГИПНОТИК Роберта Родригеса начал прокат с 60,4 млн рублей. Это немного ниже, чем было у недавнего ПЕРЕВОДЧИКА (69,1 млн) и на 18,6% уступает цифрам РАСПЛАТЫ, другого остросюжетного проекта с Беном Аффлеком в главной роли. Уверенному старту картины не помешала давно доступная в сети пиратская копия, однако явно помогло отсутствие нелегальных новинок в прокате.

На втором месте расположился ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ. Сборы короткометражек, за которыми скрывается, как правило, анимационный кинокомикс, за уикенд достигли 23,4 млн рублей. Падение к предыдущей неделе составило 35,7%.

Драма Клима Шипенко ВЫЗОВ снова сохранила место в тройке лидеров проката, пополнив свой счет на 16,7 млн рублей. Ее общая касса превысила отметку в 1,9 млрд.

Снижение сборов семейной фантастики НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ составило 21,7%. Это мягче, чем было у КОРОЛЯ-ЛЬВЕНКА (-36,2%) и ПРИКЛЮЧЕНИЙ ТЕДДИ (-35,5%). За уикенд холдовер заработал 14,6 млн, доведя свои общие сборы до 41,3 млн.

Замкнула пятерку лидеров драма ДЫХАНИЕ, освоившая 12,3 млн. В общей сложности фильм Романа Каримова заработал 89,8 млн рублей.

С шестого места в таблице и 8,5 млн рублей начал прокат мультфильм ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. Новинка уступила недавним проектам ЗВЕРОЛЭНД (12,8 млн) и МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА (11,2 млн), но опередила ГОСТЬЮ ИЗ КОСМОСА (5,8 млн).

Замкнул десятку лидеров хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА (5,3 млн рублей). Среди других проектов MVK лучше стартовали, в частности, ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД (8,4 млн) и ОБИТАТЕЛИ (5,9 млн).

Также в прокат вышли фильм ужасов ПАНТАФА – ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА ДУШ (2,6 млн рублей, шестнадцатое место) и мультфильм АГЕНТ ДЖИ-ДЖИ БОНД: МИССИЯ ОКЕАН (1,6 млн рублей, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 187 млн рублей, с учетом стран СНГ – 266 млн. Это на 4,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 49,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм БУЛКИ.

Фото: кадр из фильма ГИПНОТИК

12.07.2023 Автор: Максим Острый