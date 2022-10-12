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Аналитика


Официальная касса России: «Сердце пармы» показывает лучший старт среди российских проектов 2022 года

Картина заработала в первый уикенд больше «Союза спасения» и «Тобола»

Экранизация одноименного романа Алексея Иванова заработала 136 млн рублей, показав лучший старт среди российских картин 2022 года. СЕРДЦЕ ПАРМЫ на 12 млн превзошло старт СОЮЗА СПАСЕНИЯ (124 млн) и почти вдвое превысило результат первого уикенда ТОБОЛА (72,1 млн), предыдущей экранизации книги Иванова.

Сборы фильма КРАСНАЯ ШАПОЧКА достигли отметки в 110 млн рублей. Отечественная картина по мотивам сказки Шарля Перро обошла семейный проект КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (102 млн), а на этой неделе позади останется МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (115 млн).

На третьей строчке расположился фильм ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ, касса которого уменьшилась на 32,2%. Сборы проекта достигли 197 млн рублей — такой результат позволил опередить четвертую часть франшизы ПОСЛЕ (178 млн).

Четвертую строчку на старте занял триллер ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН с 7,3 млн рублей. Испанская картина обошла схожие по жанру картины НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ (6,2 млн) и ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (5,1 млн).

Касса фильма ужасов ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ увеличилась до 88,3 млн рублей, что позволило проекту обойти хоррор ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (86,2 млн). На этой неделе проект превзойдет итоговый результат фильма ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ (89,7 млн).

Фильм ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ во второй уикенд заработал ещё 5,3 млн рублей, увеличив свою кассу до 18,8 млн. Релиз превзошёл результаты таких российских картин, как ПОДЕЛЬНИКИ (17,7 млн) и КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? (16,6 млн).

Касса мультфильма ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК по итогам двенадцатого уикенда сократилась лишь на 1%. На этой неделе проект достигнет отметки в 200 млн рублей.

Десятку лидеров замкнул постапокалиптический боевик БЕЗУМНАЯ ДОРОГА, повторивший результат другой картины про зомби – УБОЙНЫЙ МОНТАЖ (3,9 млн рублей).

12.10.2022 Автор: Виолетта Палий

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