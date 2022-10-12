Официальная касса России: «Сердце пармы» показывает лучший старт среди российских проектов 2022 года

Экранизация одноименного романа Алексея Иванова заработала 136 млн рублей, показав лучший старт среди российских картин 2022 года. СЕРДЦЕ ПАРМЫ на 12 млн превзошло старт СОЮЗА СПАСЕНИЯ (124 млн) и почти вдвое превысило результат первого уикенда ТОБОЛА (72,1 млн), предыдущей экранизации книги Иванова.

Сборы фильма КРАСНАЯ ШАПОЧКА достигли отметки в 110 млн рублей. Отечественная картина по мотивам сказки Шарля Перро обошла семейный проект КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (102 млн), а на этой неделе позади останется МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (115 млн).

На третьей строчке расположился фильм ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ, касса которого уменьшилась на 32,2%. Сборы проекта достигли 197 млн рублей — такой результат позволил опередить четвертую часть франшизы ПОСЛЕ (178 млн).

Четвертую строчку на старте занял триллер ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН с 7,3 млн рублей. Испанская картина обошла схожие по жанру картины НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ (6,2 млн) и ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (5,1 млн).

Касса фильма ужасов ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ увеличилась до 88,3 млн рублей, что позволило проекту обойти хоррор ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (86,2 млн). На этой неделе проект превзойдет итоговый результат фильма ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ (89,7 млн).

Фильм ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ во второй уикенд заработал ещё 5,3 млн рублей, увеличив свою кассу до 18,8 млн. Релиз превзошёл результаты таких российских картин, как ПОДЕЛЬНИКИ (17,7 млн) и КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? (16,6 млн).

Касса мультфильма ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК по итогам двенадцатого уикенда сократилась лишь на 1%. На этой неделе проект достигнет отметки в 200 млн рублей.

Десятку лидеров замкнул постапокалиптический боевик БЕЗУМНАЯ ДОРОГА, повторивший результат другой картины про зомби – УБОЙНЫЙ МОНТАЖ (3,9 млн рублей).

12.10.2022 Автор: Виолетта Палий