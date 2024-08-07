Официальная касса России: в тени Дэдпула и Росомахи

Короткометражные фильмы с предсеансовым обслуживанием на минувшем уикенде вернули себе лидерство, преимущественно за счет голливудского блокбастера ДЭДПУЛ И РОСОМАХА. Суммарная выручка составила 217 млн рублей. Сборы пиратских релизов оказались выше, чем в уикенды, когда выходили картины АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ (191 млн) и ГОЛОВОЛОМКА 2 (130 млн).

Сборы лидера предыдущей недели, мистического триллера СОБИРАТЕЛЬ ДУШ, снизились на умеренные 48,8%. Хоррор с Николасом Кейджем всего за две недели освоил уже 234 млн рублей и обошел итоговые результаты хорроров КРИК (216 млн) и ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (156 млн). Больше сборы у фильма в жанре ужасов были в июле 2021 года у проекта М. Найта Шьямалана ВРЕМЯ (434 млн).

Отечественная лента ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ увеличила свою кассу до 219 млн рублей. После трех уикендов фильм с Павлом Прилучным превысил сборы за аналогичный период прошлогодней комедии перевоспитания ЗА ПАЛЫЧА! (210 млн) и уже превзошел тотал трагикомедиии начала этого лета НЕПОСЛУШНИКИ (218 млн).

С четвертой строчки стартовала новая российская комедия ТОПОЛИНЫЙ ПУХ. Фильм с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой собрал 28,1 млн рублей. Это значительно ниже, чем было у роуд-муви ТУР С ИВАНУШКАМИ (47,6 млн), с которым картину роднит ассоциация с популярной музыкальной группой. Но значительно выше, чем у других летних комедий: БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (17,8 млн) и КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (16,6 млн). В прошлом году с близкой суммы начинала работать другая комедийная лента СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (28,4 млн).

«Комедия – жанр, который подходит для лета и нравится людям. Я давно работаю с комедией̆ и не считаю ее каким-то низким жанром, а наоборот, уверен, что насмешить гораздо сложнее, чем заставить плакать. ТОПОЛИНЫЙ ПУХ – очень позитивный и легкий фильм, – комментирует режиссер фильма Артем Лемперт. – Судя по показам и отзывам, картина нравится зрителям и оставляет классное послевкусие, все ингредиенты на месте – и смешное, и трогательное. Осталось только, чтобы люди рассказали о проекте всем своим друзьям, коллегам и подписчикам».

Семейная комедия НЕ ОДНА ДОМА уверенно держится в прокате. На четвертой неделе фильм потерял небольшие 26,2% сборов и увеличил свою кассу до 168 млн рублей, наконец обогнав своего идейного конкурента ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (144 млн), а также превысив сборы другой семейной картины ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (158 млн). Следующая высота, которую может покорить фильм с популярным блогером Миланой Хаметовой – 170 млн, столько собрал фильм Я – МЕДВЕДЬ.

Свежий фильм ужасов ЖУТЬ оказался на шестой строчке. Аргентинский проект заработал 8,7 млн рублей. Леденящий душу релиз кинокомпании «Экспонента» превзошел стартовые сборы других аналогов этого года: РЕИНКАРНАЦИЯ. ДЕМОНЫ ЖЕЛАНИЙ (7,2 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ (6,4 млн).

Биографическая драма МАДАМ КЛИКО продемонстрировала мягкое падение в 28,8% и заработала еще 7,5 млн рублей. Общая сумма сборов фильма с Хейли Беннет превысила отметку в 50 млн. Это значительно выше, чем было у арт-мейнстримных лент этого года МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (39,4 млн) и ОДНА ЖИЗНЬ (38,1 млн).

На восьмой строчке с общими сборами в 246 млн рублей оказался анимационный фильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА.

С девятого места начала свой прокат новая приключенческая картина ЗАТЕРЯННЫЙ КОМПАС (6,2 млн рублей). Она стартовала на уровне недавнего похожего семейного проекта ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ (6,1 млн).

Замкнула десятку лучших анимация 10 ЖИЗНЕЙ. В ее копилке уже 194 млн рублей.

Также из новинок в прокат вышли криминальный триллер СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ (12 место, 3,7 млн), боевик ГЕРЦОГИНЯ (14 место, 2,5 млн) и российский триллер ВЫПУСТИ МЕНЯ (15 место, 2,4 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 415 млн рублей, с учетом стран СНГ – 515 млн. Это на 19,9% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 46,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокат вышло семейное российское фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

07.08.2024 Автор: Вероника Cкурихина