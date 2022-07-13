Официальная касса России: бокс-офис возглавила российская комедия «Булки»

Касса фильма БУЛКИ составила 20,1 млн рублей. Этого оказалось достаточно, чтобы возглавить российский прокат. Проект с Кристиной Асмус в главной роли стартовал слабее недавней ДИКОЙ (25,2 млн), но смог обойти БОТАНА И СУПЕРБАБУ (17,2 млн).

«Ожидания по выходу картины были выше. По сравнению с ДИКОЙ кино сделано более четко в жанре жизнеутверждающей комедии, которая сейчас востребована. Поэтому нам казался логичным старт в полтора-два раза выше ДИКОЙ – в районе 40–50 миллионов рублей», – рассказал в интервью ЭБК продюсер мультфильма БУЛКИ Георгий Малков.

Триллер ОДНА после четырех недель лидерства в прокате опустился на вторую строчку таблицы. Падение сборов при этом составило умеренные 19,9%. Заработавшая в общей сложности 232 млн рублей картина смогла обойти итоговые цифры проекта ХОЧУ ЗАМУЖ (231,8 млн).

Мультфильм ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА начал прокат с 14,3 млн рублей и третьего места в рейтинге. Новинка стартовала на одном уровне с проектом ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (14 млн), также являющегося частью франшизы про медведей Буни.

В связи с появлением конкурента выручка мультфильма КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ сократилась на 36,7%. Картина, на счету которой 166 млн, обошла на минувшей неделе ленту БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (160 млн). В настоящий момент КОЩЕЙ является самым кассовым проектом компании «Вольга» в 2022 году.

Замкнула пятерку лидеров комедия ГЛАВНАЯ РОЛЬ, заработавшая в свой второй уикенд 8,2 млн рублей. Всего на ее счету 25,5 млн.

Американская мелодрама ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ не смогла привлечь широкую зрительскую аудиторию: касса проекта с Хиро Файнсом-Тиффином составила лишь 6,2 млн рублей. Это сопоставимо с цифрами релиза ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ (6,7 млн).

Замкнул первую десятку хоррор МОЛОХ, заработавший 5,6 млн рублей. Это несколько ниже цифр других недавних фильмов ужасов компании World Pictures – ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ: БЕЗВРЕМЕНЬЕ (6,6 млн) и ВЗАПЕРТИ (8,6 млн).

Также в прокат вышел перевыпуск ДРАЙВА (4,5 млн, двенадцатая строчка), аниме ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО (2,1 млн, восемнадцатая позиция) и фильм ужасов ВЕНЕЦИЯФРЕНИЯ (1,9 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 126 млн рублей, с учетом стран СНГ – 232 млн. Это на 5,8% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 66,5% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ЧЕРНАЯ ВДОВА.

13.07.2022 Автор: Максим Острый