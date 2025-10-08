Официальная касса России: мужские правила робота

После впечатляющего старта АВГУСТ потерял небольшие 23,5% от первоначальных сборов, демонстрируя динамику, схожую с майским аналогом В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (-22,3%). Военный триллер заработал за второй уикенд еще 193 млн рублей, а в сумме – уже 517 млн. Фильм с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым вошел в десятку лучших российских проектов 2025 года, потеснив семейную приключенческую картину ПАЛЬМА 2 (512 млн).

Хоррор-фэнтези ДРАКУЛА также отметилось незначительным падением выручки – 22,1%. Это минимальный показатель в топ-10. Но даже с таким снижением фильм Люка Бессона за третьи выходные заработал больше, чем в первый прокатный уикенд: 107 млн против 103 млн рублей. Суммарно картина освоила 599 млн, что обеспечило ей шестое место среди самых успешных зарубежных релизов, выходивших с марта 2022 года. Позади осталась СУБСТАНЦИЯ (586 млн), впереди – ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (631 млн).

Приключенческая комедия (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ стартовала с третьего места со сборами в 38,1 млн рублей. Режиссерская работа Алексея Чадова немного обошла показатели близкого по сюжету фильма РОБО (35 млн). А среди релизов этого года опередила недавнюю комедию МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (35,4 млн), но недотянула до цифр киберсказки СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (55,6 млн).

Режиссер и продюсер Алексей Чадов положительно оценил результаты, подчеркивая потенциал картины: «Если учесть, что фильм ориентирован на аудиторию старше 6 лет, то ему, конечно, лучше было бы выйти в праздничные дни или в период общероссийских школьных каникул, когда дети не заняты школьными буднями, либо даже летом. Уверен, тогда результат был бы выше. Но в целом я доволен цифрами, тем более конкуренция за наш сегмент зрителя была существенной».

Триллер ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА на третьем уикенде добавил в свою копилку еще 33,6 млн рублей, увеличив выручку до 254 млн рублей. Экранизация романа Стивена Кинга превзошла тоталы прошлогодних релизов «Вольги» ВОРОН (224 млн) и ЕРЕТИК (246 млн).

Семейная комедия МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА начала работу с пятой строчки. Лента с Романом Мадяновым в главной роли освоила за первые выходные 27,2 млн рублей, что сопоставимо со стартовыми сборами таких схожих по аудитории картин, как СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (28,8 млн), СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (28,7 млн) и ДЕТИ-ШПИОНЫ (26,3 млн).

Сразу несколько семейных новинок не помешали анимационному фильму ЗВЕРОПОЕЗД пополнить кассу еще на 25,6 млн рублей с падением на умеренные 41,8% на четвертой неделе. Французский мультфильм опередил по сумме сборов отечественные приключения ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (158 млн): в его копилке уже 171 млн рублей. Это делает проект вторым в рейтинге самых успешных анимационных релизов текущего года после отечественного альманаха ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (235 млн).

Фантастический экшн МИР В ОГНЕ о приключениях Дэйва Батисты в постапокалиптической Европе заработал за первые выходные 21,5 млн рублей. Это ниже показателей недавних схожих проектов В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (39,7 млн), где главную роль исполнил тот же актер, ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (37,7 млн) и КРУШЕНИЕ МИРА (28 млн).

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми преимущественно скрывалась новинка от Пола Томаса Андерсона БИТВА ЗА БИТВОЙ, составила 21,5 млн рублей, это на 19,9% ниже соборов прошлой недели.

Еще одна новинка для семейного просмотра оказалась в топ-10: приключенческая лента НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ заработала 14,7 млн рублей, уступив сборам первой части НАХИМОВЦЫ (19,8 млн), выходившей в 2022 году. Среди схожих релизов этого года, где в центре внимания оказываются мальчики-подростки в поисках своего «я», этот показатель оказался между картинами ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ (11,7 млн) и ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (23 млн). Средняя посещаемость на сеанс составила 6 человек на сеанс – это самый низкий показатель в десятке.

Замкнула рейтинг криминальная драма АЙХАЛ, показавшая один из лучших стартов среди якутских картин – 12,8 млн. Фильм уступил лишь драмам ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ (17,4 млн) и КАРИНА (12,9 млн), показав самую высокую посещаемость на сеанс за минувший уикенд – 69 человек.

Также в прокат вышли хоррор ДОМ АДА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ (11-е место, 10,5 млн), анимация ТАФИТИ. ПРИКЮЧЕНИЯ НА КРАЮ СВЕТА (12-е место, 10,2 млн), фильм ужасов АСТРАЛ. ЗЕРКАЛА (13-е место, 6,4 млн) и еще один хоррор ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ СЕССИЯ (16-е место, 2,5 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 540 млн рублей, с учетом стран СНГ – 581 млн. Это на 9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 34% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в лидеры проката вырвался ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО.

Фото: кадр из фильма (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

08.10.2025 Автор: Вероника Cкурихина