Официальная касса России: лидерство в прокате сохранил холдовер «Мастер и Маргарита»

За уикенд МАСТЕР И МАРГАРИТА освоил 317 млн рублей, падение сборов составило лишь 19,7%. Общая касса ленты выросла до 1,395 млрд, это восемнадцатый результат среди всех российских релизов.

Снижение выручки комедии КОНЕЦ СЛАВЫ составило 45,7%, что почти совпадает с цифрами прошлогоднего проекта БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (45,2%). Суммарные сборы фильма выросли до 227 млн рублей. Это больше, чем было за аналогичный отрезок времени в активе картин О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (222 млн) и НЕПОСЛУШНИК (175 млн).

Третье место в чарте досталось БРЕМЕНСКИМ МУЗЫКАНТАМ, пополнившим свою копилку на 49,5 млн рублей. Общая выручка фильма достигла 2,886 млрд.

ХОЛОП 2 заработал за уикенд 46,9 млн рублей, всего в его активе – 3,748 млрд.

Замкнула пятерку лидеров военная драма ВОЗДУХ. На счету фильма по итогам уикенда – 427 млн рублей, что выше итоговых цифр проекта БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ (416 млн).

Касса семейной картины Я – МЕДВЕДЬ снизилась на 37%, до 39,3 млн рублей. По итогам второго уикенда фильм смог привлечь 112 млн, что практически совпадает с графиком ХОККЕЙНЫХ ПАП (110 млн за аналогичный отрезок времени).

С седьмого места и 33,2 млн рублей стартовала приключенческая лента ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ. Первый фильм в прошлом году начинал прокат с 42,1 млн.

Девятое место в чарте досталось мультфильму ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС. Новинка стартовала с 16,9 млн рублей, что выше цифр проектов ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (13,3 млн) и ЗВЕРОЛЭНД (12,8 млн).

Замкнул первую десятку хоррор АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ. Картина заработала за уикенд 15,2 млн рублей, показав лучший старт в истории компании «Кинологистика». Фильм опередил такие релизы, как АСТРАЛ. СОМНИЯ (13,6 млн) и АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (13,3 млн).

Также в прокат вышли семейный фильм ЭЛЛА И ЧЕРНЫЙ ЯГУАР (11,6 млн, одиннадцатое место), хоррор СПУСК В БЕЗДНУ (7,3 млн, тринадцатое место), триллер ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ. ДЕЛО МИРАНДЫ (4,9 млн, шестнадцатое место) и перевыпуск аниме 5 САНТИМЕТРОВ В СЕКУНДУ (2,1 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 703 млн рублей, с учетом стран СНГ – 766 млн. Это на 20,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 31,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ЧЕБУРАШКА.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

14.02.2024 Автор: Максим Острый