Официальная касса России: сборы кинотеатров вновь не смогли добраться до отметки в 400 млн рублей

ЧЕРНАЯ ВДОВА, первый за два года полнометражный блокбастер Marvel, стартовал в России с 260 млн рублей. Это скромнее, чем было у таких недавних проектов как МОРТАЛ КОМБАТ (475 млн) и ФОРСАЖ 9 (464 млн). Новинка также не смогла повторить успех других экшн-фильмов со Скарлетт Йоханссон в главной роли – ЛЮСИ (330 млн) и ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ (263 млн). Вероятные причины такого старта – моментальное появление пиратской копии и, разумеется, коронавирусные ограничения и связанные с очередной волной пандемии опасения зрителей.

Мультфильм ЛУКА, занявший второе место, потерял на уикенде 45,7% своей кассы. Всего в его активе 416 млн, он обошел итоговые цифры картины ВПЕРЕД (370 млн) и продолжил погоню за ТАЙНОЙ КОКО (486 млн). Замкнула тройку лучших КРУЭЛЛА. В ее копилке уже 700 млн – это более чем в 4 раза превышает сборы первого уикенда.

В рамках превью-показов стартовал фильм КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ. За два выходных дня картина смогла заработать 14,5 млн.

Падение хоррора СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА составило 64,4%. Это почти совпадает с показателем предыдущей части франшизы (-64,3%). Всего в активе фильма ужасов 62,2 млн, что больше, чем было у первых трех лент серии (33,4 млн, 46,4 млн и 45,2 млн соответственно).

Еще один хоррор, БУГИМЕН, занял седьмое место с результатом в 7,6 млн. Это немного больше, чем было у таких недавних проектов «Экспоненты», как СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС (7,5 млн) и РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (6,8 млн).

Также в прокат вышли семейная картина ЛЕНА И ЛЬВЕНОК (1,4 млн, пятнадцатое место) и перевыпуск ОБЛАЧНОГО АТЛАСА (1,1 млн, шестнадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 375 млн рублей, с учетом стран СНГ – 418 млн. Это на 61% больше по сравнению с прошлыми выходными.

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14.07.2021 Автор: Максим Острый