Официальная касса России: «Елки 9» сохранили лидерство

ЕЛКИ 9 на втором неделе в прокате потеряли лишь 17,6% от выручки первого уикенда. Это несколько сильнее, чем было у СЕРДЦА ПАРМЫ (-5,2%) и ОДНОЙ (-13,9%), но значительно лучше показателей ЕЛОК 8 (-49,8%). Выручка уикенда достигла 103 млн рублей, общая касса проекта – 267 млн.

Мультфильм ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА начал полноценный прокат с 31,8 млн рублей. С учетом превью в его копилке – 38 млн. Это сопоставимо с цифрами предыдущего проекта режиссера Виктора Глухушина, ленты БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (34,7 млн).

Бронза в чарте досталась романтической комедии ТАЙНЫЙ САНТА, воспользовавшейся как актуальной новогодней тематикой, так и нехваткой развлекательного контента для взрослой аудитории. Картина заработала за уикенд 31,8 млн, что выше показателей недавнего жанрового аналога ЛАВСТОРИ (23,4 млн).

Норвежская картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ за первый уикенд привлекла 20 млн рублей, что в разы выше показателей таких проектов как ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА и ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ (5,1 млн и 4,1 млн рублей соответственно). Это второй после КОН-ТИКИ (33,5 млн) старт среди норвежских проектов в российском прокате.

Замкнул пятерку лидеров российский шпионский триллер ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ. Картина стартовала с 14,7 млн рублей, уступив выходившему неделей ранее проекту НА ОЩУПЬ (16 млн).

Лишь 13,9% от кассы первого уикенда потеряла трагикомедия ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ. Это лучше, чем было у таких релизов этого года как ГЛАВНАЯ РОЛЬ (-23%) и ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (-48,6%). За уикенд лента освоила 13 млн рублей, ее общая касса достигла 34,5 млн.

Также умеренным падением отличился хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. 13-Й ЭТАЖ, потерявший лишь 21,8% от выручки первого уикенда. Касса индонезийской ленты достигла 28 млн рублей, обновив тем самым рекорд сборов дистрибьютора World Pictures.

Также в прокат вышли фильм ужасов ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО (6,7 млн, одиннадцатая строчка), короткометражный КОММЕНТАТОР (3,1 млн, пятнадцатое место) и экшн ПОМНИТЬ (2,3 млн, восемнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 283 млн рублей, с учетом стран СНГ – 296 млн. Это на 2,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 35,5% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ДОМ GUCCI.

14.12.2022 Автор: Максим Острый