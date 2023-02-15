Официальная касса России: «Чебурашка» в седьмой раз возглавил бокс-офис

По итогам недели выручка ЧЕБУРАШКИ достигла 6,311 млрд рублей. За уикенд холдовер освоил 160 млн (что является рекордом на данном этапе проката), падение сборов составило 40,5%.

Второе место в рейтинге сохранил АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ. По доступным данным, его выручка на уикенде составила 73,1 млн рублей, а общая касса – 898 млн.

Комедия СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ на старте привлекла 60,6 млн рублей. Это выше цифр не только ноябрьских ЛЮБОВНИКОВ (60 млн), но и таких проектов как ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (52,2 млн) и СВИНГЕРЫ (48,1 млн).

«Мы оцениваем стартовый уикенд на твердую четверку. Второе место среди релизов легального проката после ЧЕБУРАШКИ, который дал всем фору, – это хороший результат. А также мы рассчитываем на 14 февраля и предстоящие праздники, поэтому надеемся, что фильм останется в тройке лидеров еще на следующие два уикенда», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Иван Голомовзюк.

Касса четвертой части франшизы О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ обрушилась на второй неделе проката на фоне старта ярких конкурентов сразу на 57,9%, составив 56,3 млн рублей. В общей сложности лента освоила 222 млн, что на 23,7% уступает графику проекта О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (291 млн за тот же отрезок времени).

Замкнула пятерку сильнейших еще одна российская комедия, БЫТЬ. Ее стартовая выручка, составившая 46,3 млн рублей, оказалась близка к цифрам таких жанровых аналогов как РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (48,6 млн) и СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ (48,7 млн). Фильм отметился лучшей среди новинок посещаемостью – в среднем 17 человек на сеанс.

«По наработке БЫТЬ идет на втором месте после ЧЕБУРАШКИ. Если разделить количество сеансов на сборы, то фильм самый эффективный по результатам. Мне кажется, это очень хорошо», – рассказал в интервью ЭБК режиссер и продюсер фильма БЫТЬ Александр Ковтунец.

Общая касса занявшего шестое место мультфильма ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС достигла 195 млн рублей, что выше итоговых цифр МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА (181 млн) и КОРОЛЕВСКОГО КОРГИ (188 млн).

На седьмом месте расположился боевик ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ, с результатом в 608 млн опередивший картины АГЕНТЫ А.Н.К.Л. (568 млн) и МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ (583 млн).

Восьмая позиция в чарте досталась лучшей среди зарубежных новинок комедии ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ. Картина с Эммой Робертс, Ричардом Гиром и Дайан Китон в главных ролях освоила 17,7 млн рублей, что почти совпадает с цифрами РОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (17,8 млн рублей).

Замкнуло первую десятку немецкое фэнтези МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК, привлекшее 10,2 млн. Это выше показателей прошлогодней итальянской ШКОЛЫ ВОЛШЕБСТВА (8,1 млн).

Также в прокат вышли хоррор ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ (9,3 млн, одиннадцатая строчка), перевыпуск аниме ФОРМА ГОЛОСА (3,9 млн, тринадцатое место), драма БОЛЬШЕ ЧЕМ НИКОГДА (1,2 млн, девятнадцатая позиция) и мультфильм ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА: НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (1,1 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 536 млн рублей, с учетом стран СНГ – 580 млн. Это на 23% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 41,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм ПАДЕНИЕ ЛУНЫ.

15.02.2023 Автор: Максим Острый