Официальная касса России: лидерство на уикенде сохранил «Дом Gucci»

На минувшем уикенде у ДОМА GUCCI не появилось сколь-нибудь серьезных конкурентов за взрослую аудиторию. В сочетании с позитивным «сарафаном» это обеспечило работе Ридли Скотта первую строчку бокс-офиса. Падение сборов составило минимальные 19% (столько же терял проект FORD ПРОТИВ FERRARI), картина пополнила свой счет на 153 млн рублей. Всего в ее активе 410 млн – лента опережает график КРУЭЛЛЫ, касса которой после двух уикендов составила 398 млн.

Главным релизом недели стал БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД. Рассчитанная на семейную аудиторию картина заработала 70,4 млн, с учетом превью – 91,5 млн. Это сопоставимо с цифрами проекта КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (76,9 млн за уикенд и 108 млн с учетом превью).

Замкнуть тройку лидеров смогли ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ. Падение сборов проекта составило 41,4% – это существенно ниже, чем было у фильма 2016 года (-73,8%). Общая касса ленты достигла 225 млн рублей, что выше итоговых цифр обоих частей УЖАСТИКОВ (159 млн и 187 млн соответственно).

Сборы ЭНКАНТО после трех недель проката составили 285 млн рублей. Это выше результатов ХОРОШЕГО ДИНОЗАВРА (278 млн за аналогичный период), но уступает графикам ЛУКИ (355 млн) и ТАЙНЫ КОКО (421 млн).

Перевыпуск оригинальной МАТРИЦЫ, вышедший на экраны за неделю до старта новой части франшизы, смог за первый уикенд заработать 16,6 млн рублей. Это вдвое больше его же достижений двухлетней давности (8,3 млн). У фильма второй после лидера бокс-офиса показатель наработки на один сеанс среди представителей первой десятки.

Разочарованием обернулся старт ВЕСТСАЙДСКОЙ ИСТОРИИ Стивена Спилберга. Касса мюзикла составила лишь 10,4 млн рублей, а средняя посещаемость – только 6 человек на сеанс. Новинка заняла восьмое место в чарте.

Следом за ней расположилась биографическая драма СПЕНСЕР (8,6 млн рублей). Фильм с Кристен Стюарт в главной роли стартовал на одном уровне с недавними КОШАЧЬИМИ МИРАМИ ЛУИСА УЭЙНА (8,6 млн), но не смог повторить результат проекта 2013 года ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (11,1 млн).

Замкнула десятку единственная отечественная новинка в чарте. Комедия ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД заработала за уикенд 6,8 млн рублей, что ниже цифр недавнего ДРУГА НА ПРОДАЖУ (8,6 млн).

Также в прокат вышли комедия МАЖОРЫ НА МЕЛИ (3,9 млн рублей, 14-е место), хоррор ЖЕНЩИНЫ В ЧЕРНОМ (3,2 млн, 15-е место), фильм ужасов КАЛЕНДАРЬ ДЬЯВОЛА (2,1 млн, 19-е место) и музыкальный проект MONSTA X: THE DREAMING (2,0 млн, 20-е место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 438 млн рублей, с учетом стран СНГ – 493 млн. Это на 16,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 119% больше, чем было на аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ.

14.12.2021 Автор: Максим Острый