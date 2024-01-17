Официальная касса России: лидерство в российском прокате сохранили холдоверы

Сборы комедии ХОЛОП 2, по-прежнему возглавляющей российский бокс-офис, на первом постпраздничном уикенде снизились на 72,4%. Это более сильное падение, чем было у проектов ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (-42,6%) и ЧЕБУРАШКА (-45,4%). Это, впрочем, не помешало картине к вечеру воскресенья освоить уже 3,116 млрд рублей, что является третьим результатом в истории современного отечественного проката.

Касса сказки БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ к концу уикенда достигла 2,330 млрд рублей, падение сборов составило 69%. Лента уже обошла такие релизы как Т-34 (2,274 млрд) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (2,198 млрд).

Замкнул тройку лидеров мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, доведший свою выручку до 877 млн рублей. В ближайшее время лента обгонит итоговые цифры проектов ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ (933 млн) и ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ (925 млн) и станет самым успешным фильмом как франшизы, так и российской анимации в целом.

Четвертое место в чарте досталось аниме МАЛЬЧИК И ПТИЦА, заработавшему уже 394 млн рублей.

С пятого места и 18,9 млн стартовал боевик ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК с Лиамом Нисоном. Новинка опередила такие проекты, как ЗВУК СВОБОДЫ (13,3 млн) с Джеймсом Кэвизелом и НЕМАЯ ЯРОСТЬ (13,1 млн) с Юэлем Киннаманом.

«Фильм стал самой успешной новинкой – это всегда приятно. Да, в прокате по-прежнему доминируют российские новогодние блокбастеры. Но из зарубежных фильмов мы первые – обошли как холдовер ФЕРРАРИ, так и новинку СТАЛЬНАЯ ХВАТКА, так что оцениваем результат позитивно», – рассказала в интервью ЭБК операционный директор компании «Экспонента Фильм» Елена Верниковская.

На шестой позиции расположился байопик ФЕРРАРИ. К концу уикенда его касса составила 236 млн рублей.

Седьмая строчка досталась хоррору АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ, на счету которого уже 63,2 млн рублей. Лента опережает график прошлогоднего релиза АСТРАЛ: ПОТОМСТВО (57,3 млн после двух уикендов).

Спортивный байопик СТАЛЬНАЯ ХВАТКА заработал на старте только 10,2 млн рублей. Это почти совпадает с цифрами картины ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ (10 млн).

В десятку лучших смог попасть мультфильм ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА. Первый уикенд принес ему 9,1 млн рублей, что больше, чем было у анимационных лент ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! (7,2 млн) и ТУРБОЗАВРЫ: ПРИВЕТ, СИРЕНА! (4,7 млн).

Также в прокат вышли хоррор ПРОКЛЯТИЕ ДОМА С ПРИЗРАКАМИ (5,9 млн, двенадцатое место) и семейная комедия СПАСТИ САНТУ (5,1 млн, тринадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 885 млн рублей, с учетом стран СНГ – 1,002 млрд. Это на 69,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 36,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ЧЕБУРАШКА.

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК

17.01.2024 Автор: Максим Острый