Официальная касса России: тройку лидеров уикенда составили новинки

Касса лидера уикенда составила 27,3 млн рублей. ВЫШКА опередила такие проекты как ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (26,4 млн) и ФЛЕШБЭК (24,8 млн). В пользу проекта сыграл как востребованный в России жанр, так и старт одновременно с мировой премьерой.

«Фильм стартовал полностью в рамках наших ожиданий. Думали, что он будет чуть больше раскачан уже в пятницу, так как готовились к нему заранее, но мы несколько ограничены в маркетинговых инструментах в силу объективных причин, поэтому реальный всплеск произошел только в субботу-воскресенье, когда пошел активный и очень эмоционально яркий «сарафан». Благодаря этому ВЫШКА стала одним из немногих фильмов, чьи сборы в воскресенье были выше, чем в субботу, что вселяет большие надежды на хорошую неделю и отличный второй уикенд», – рассказала в интервью ЭБК директор по маркетингу Global Film Татьяна Фокина.

Хоррор ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА за первый уикенд в прокате освоил 17,2 млн рублей, продемонстрировав самую высокую среднюю посещаемость среди новинок – в среднем 8 человек на сеанс. Картина лишь немного уступила оригинальному ДИТЯ ТЬМЫ (18,5 млн) и обошла недавних КЛАУСТРОФОБОВ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (15,2 млн).

Замкнула тройку лидеров стартовавшая по нижней границе ожиданий семейная лента ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА. Сборы фильма составили 14,6 млн, что значительно ниже, чем было у проектов МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (35,7 млн) и АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (35,6 млн).

Мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК опустился на четвертую строчку бокс-офиса. Его касса за уикенд составила 11,6 млн, а всего в его копилке 138 млн. Таким образом, он уже опередил итоговые цифры анимационного релиза КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (124 млн).

С пятой строчки в чарте стартовало фэнтези РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ, освоившее 8,4 млн.

Вновь появившийся на больших экранах мультфильм МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ смог привлечь 4,6 млн. Это немного ниже цифр перевыпусков БОЛЬШОГО ПУТЕШЕСТВИЯ (5,2 млн) и ТВОРЦОВ СНОВ (7,1 млн).

Также в прокат вышел спортивный экшн ФОРСАЖ. КИТАЙСКИЙ ДРИФТ (1,8 млн, пятнадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 122 млн рублей, с учетом стран СНГ – 146 млн. Это на 17,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 75,7% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ.

17.08.2022 Автор: Максим Острый