Официальная касса России: Горыныч вернулся

Сказка ГОРЫНЫЧ снова оказалась на первом месте, потеряв половину кассы прошлой недели. Выручка фильма пополнилась на 152 млн рублей и суммарно достигла 1,241 млрд. По этому показателю проект стал самым успешным в истории кинокомпании «Вольга», а вот по числу зрителей уступил криминальной комедии ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (4,048 млн зрителей) и мультфильму ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (3,461 млн). Свежую картину посмотрело 3,320 млн человек. Среди схожих релизов приключения Александра Петрова в волшебном царстве заметно опередили динамику странствий Романа Евдокимова в ОГНИВЕ (988 млн рублей и 3,038 млн зрителей после трех уикендов).

На втором уикенде полнометражное продолжение ситкома ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ снизило темпы сборов на 59%. После блестящего старта копилка фильма пополнилась еще на 146 млн рублей. Всего в ней 733 млн. Это заметно ниже сборов второго уикенда у текущих конкурентов, ГОРЫНЫЧА (848 млн) и АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС (781 млн). По финансовому показателю комедия опередила график ближайшего аналога ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (684 млн рублей), но продолжает уступать по числу зрителей – 1,797 млн зрителей против 2,629 млн человек после двух выходных.

Касса АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС достигла 1,079 млрд рублей. Падение сборов составило 54,4%, а выручка после третьего уикенда – 114 млн. Общее число зрителей выросло до 2,656 млн. Фильм с Анной Пересильд уверенно опережает графики схожих проектов ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (777 млн рублей и 2,589 млн зрителей по итогам трех недель) и СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (907 млн и 2,468 млн зрителей).

Экшн МАЖОР В ДУБАЕ сохранил за собой четвертое место. На втором уикенде темпы сборов фильма с Павлом Прилучным и Павлом Чинаревым снизились на 46,3% и составили 94,4 млн рублей. Всего лента собрала 393 млн и привлекла 799 тыс зрителей. В прошлом году кинокомикс, в создании которого также участвовал «Кинопоиск», МАЙОР ГРОМ: ИГРА за тот же период дал меньшие показатели (306 млн рублей и 774 тысячи зрителей). Продолжение популярного сериала также обошло приключенческий детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК по финансовому показателю (374 млн рублей после двух уикендов) и приблизилось по числу зрителей (811 тыс человек).

На фоне обилия яркого семейного контента невероятную выдержку демонстрирует военный триллер АВГУСТ: седьмую неделю подряд картина держится в топ-5. Выручка по сравнению с прошлой неделей упала на 36,3%. В денежном выражении она составила 57,3 млн рублей. Из российских проектов больше на данном отрезке брали новогодний хит ЧЕБУРАШКА (160 млн) и экранизация МАСТЕР И МАРГАРИТА (91 млн). В общей сложности фильм по роману Владимира Богомолова заработал 1,389 млн рублей, демонстрируя стабильно высокую посещаемость: 24 человека на сеанс – снова лучший показатель в десятке.

Российский триллер ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК начал работу с шестого места, собрав за первый уикенд 43,3 млн рублей. Это почти в три раза больше, чем у ближайшего аналога – фантастической драмы ON И ОНА (15,3 млн) с Юлией Пересильд. Но чуть ниже, чем в начале сентября показал более «аналоговый» триллер ВНИЗ (47,5 млн) с Егором Кридом.

В условиях сильной конкуренции за семейную аудиторию приключенческий мультфильм КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ стартовал ниже ожиданий. Сиквел собрал за первый уикенд 19,1 млн рублей и привлек 51,3 тысячи зрителей, заметно уступив по всем показателям первой части КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (31,1 млн рублей и 120 тыс зрителей). Среди анимационных релизов «Вольги» этого года франко-бельгийский проект также проиграл мультфильмам ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ (20,4 млн), ЗВЕРОПОЕЗД (45 млн) и ЗВЕРОПОИСК (46,5 млн). Средняя посещаемость составила 9 человек на сеанс, что стало самым низким показателем в топ-10.

С окончанием школьных каникул и выходом свежей анимации ФИННИК 2 сместился в рейтинге еще на две строчки ниже, потеряв 67% от показателей прошлого уикенда. Это самое сильное падение в десятке. Продолжение популярного проекта освоило за выходные 17,7 млн рублей, а общая касса достигла 325 млн рублей. Это максимально близко к цифрам первого фильма (328 млн рублей за три недели), однако разница в числе зрителей составляет 32,4% в пользу релиза 2022 года (1,357 млн зрителей против 917 тыс).

Фэнтези ДРАКУЛА на девятой неделе увеличило кассу до 920 млн рублей. Это безоговорочный лидер по финансовому показателю среди официальных зарубежных релизов с марта 2022 года. Однако по числу зрителей (1,727 млн человек) его опережают ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (1,790 млн), ДЖОН УИК 4 (2,377 млн) и анимация ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (3,181 млн).

Спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ замкнула десятку самых успешных картин уикенда. Общая касса проекта составила 389 млн рублей. На этой неделе фильм с Глебом Калюжным догонит итоговые показатели исторического экшна ЗЛОЙ ГОРОД (394 млн рублей).

Также в прокат вышли фантастический экшн РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ (11-е место, 9,7 млн рублей и 18,6 тыс зрителей), ретро-драма НОВАЯ ВОЛНА (15-е место, 5,1 млн рублей и 10,2 тыс зрителей), криминальная комедия ПОПУТЧИКИ (16-е место, 4,5 млн рублей и 11,5 тыс зрителей), семейная комедия НАШ ПАПА – ДЕД МОРОЗ! (17-е место, 3,8 млн рублей, 9,8 тыс зрителей), мистический хоррор ФРАНКЕНШТЕЙН: ВОСКРЕШЕНИЕ (18-е место, 2,9 млн рублей и 6,5 тыс зрителей) и драма ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК (19-е место, 2,4 млн рублей и 4,4 тыс зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 721 млн рублей, с учетом стран СНГ – 789 млн. Это на 46,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 17,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокат вышла мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Фото: кадр из фильма ГОРЫНЫЧ

12.11.2025 Автор: Вероника Cкурихина