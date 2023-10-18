Официальная касса России: «Повелитель ветра» сохранил лидерство в прокате

Падение сборов ПОВЕЛИТЕЛЯ ВЕТРА составило минимальные 16,3%. Для сравнения, касса проекта НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ снижалась на втором уикенде на 27,8%. Всего в копилке картины Игоря Волошина уже 258 млн рублей.

Пиратские показы с предсеансовым обслуживанием на минувшем уикенде принесли площадкам 71,9 млн рублей.

Мультфильм СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО стартовал с третьей строчки и 52,8 млн рублей. Это значительно ниже, чем было у проекта СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ (85,1 млн). С другой стороны, новинка смогла опередить такие релизы как СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (40 млн) и МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (38,8 млн).

«Мы довольны результатами. В случае с данным релизом необходимо учитывать, что это не полнометражный проект. Это сборник из четырех короткометражных эпизодов, которые объединены главной идеей – это любовь к кинематографу. Наши герои пробуют свои силы в кинопрофессиях. Это довольно уникальный для «Смешариков» формат, и с этой точки зрения первый уикенд прошел просто отлично», – рассказала в интервью ЭБК генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева.

Четвертое место в чарте досталось комедии ВАСЯ НЕ В СЕБЕ, заработавшей на старте 45,5 млн рублей. Это почти совпадает с цифрами жанрового аналога БЫТЬ (46,3 млн).

«Мы очень довольны результатами, особенно с учетом того, что в большинстве прогнозов нам давали вдвое меньше. Мы благодарны всем кинотеатрам и нашему партнеру-дистрибьютору «Атмосфера кино» за профессиональную работу. Теперь мы идем на 100+ миллионов рублей, а там уж сколько бог пошлет, как говорится», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма ВАСЯ НЕ В СЕБЕ Гевонд Андреасян.

Сборы фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР растут третью неделю подряд. На минувшем уикенде они составили 16,8 млн рублей. Общая касса проекта достигла 549 млн.

Триллер ВЫЖИВШАЯ заработал на старте 14 млн рублей. Это почти совпадает с показателями сюжетно схожего проекта НА КРАЮ (13,5 млн).

Лишь 14,9% сборов первого уикенда потеряло фэнтези ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ. Это более мягкое падение, чем было у картин НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (-21,7%) и БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (-45,1%). По итогам двух недель проката лента освоила 33,5 млн рублей.

Также в прокат вышли мелодрама ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (5,2 млн, тринадцатое место), детектив ИСЧЕЗНУВШАЯ В ЗВЕЗДАХ (3,1 млн, шестнадцатое место) и драма УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ. МИРОВОЙ УРОВЕНЬ (2,7 млн, восемнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 384 млн рублей, с учетом стран СНГ – 420 млн. Это на 8,8% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 47,4% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм СЕРДЦЕ ПАРМЫ.

Фото: кадр из фильма СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО

18.10.2023 Автор: Максим Острый