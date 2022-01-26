Официальная касса России: за минувший уикенд ни один фильм не смог освоить свыше 100 млн рублей

Триллер АЛЛЕЯ КОШМАРОВ заработал на старте 67,6 млн рублей. Это выше цифр предыдущей работы дель Торо, картины ФОРМА ВОДЫ (46,9 млн), а также недавней ПОСЛЕДНЕЙ ДУЭЛИ Ридли Скотта (60,2 млн). Такого результата удалось достичь за счет звездного актерского состава в лице Брэдли Купера и Кейт Бланшетт. Однако на большее новинка не смогла претендовать из-за жанровой неопределенности.

Сборы экшна KING’S MAN: НАЧАЛО сократились на 57,1%, касса уикенда составила 65,8 млн рублей. Предыдущие фильмы франшизы, KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА и KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, падали мягче – на 25,6% и 56,4% соответственно.

Занявший по итогам недели третье место ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ оказался на девятой строчке в списке самых кассовых релизов в истории российского проката. Всего в копилке картины 2,118 млрд рублей, позади остались итоговые цифры ЗВЕРОПОЛИСА (2,082 млрд).

Касса еще одного сверхуспешного проекта, фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, к вечеру воскресенья достигла 2,850 млрд. Отставание от итоговых цифр ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ сократилось до 119 млн.

Пятерку лучших замкнул КРИК, пополнивший свой счет на 40,8 млн рублей. Общая касса фильма достигла 162 млн, падение сборов составило умеренные 55,7%. Картина уже опередила такие релизы, как НЕ ДЫШИ 2 (106 млн) и ПИЛА: СПИРАЛЬ (149 млн).

Еще одна новинка, боевик КОД 355, стартовала с седьмой строчки и с 20,7 млн рублей. За счет звездного каста фильм обошел такие проекты, как КОДЕКС КИЛЛЕРА (9,2 млн) и ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ (6,2 млн).

Замкнул первую десятку рассчитанный на самую юную аудиторию мультфильм КОМАНДА КОТИКОВ. Его стартовые сборы в размере 9,9 млн рублей превысили показатели таких фильмов как УПС... ПРИПЛЫЛИ! (8,2 млн рублей) и ГНОМЫ В ДЕЛЕ! (7,1 млн).

Также в прокат вышли комедия ТИХАЯ НОЧЬ (5,6 млн, тринадцатое место), классика аниме ХОДЯЧИЙ ЗАМОК (3,8 млн, четырнадцатая строчка), драмеди 9 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ (2,2 млн, шестнадцатое место), драма ВСЕ ПРОШЛО ХОРОШО (1,5 млн, семнадцатая позиция), классическая лента ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ (1,4 млн, девятнадцатая строка) и мелодрама ГОЛОС ЛЮБВИ (1,2 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 398 млн рублей, с учетом стран СНГ – 439 млн. Это на 30,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 25% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял мультфильм ДУША.

26.01.2022 Автор: Максим Острый