Официальная касса России: коты и дети спасают прокат

Котиков любят все. Это подтверждают сборы мультфильма 10 ЖИЗНЕЙ. Англо-канадская анимация порадовала семейную аудиторию качественной графикой и забавной, но вместе с тем поучительной историей на популярную тему. За первый уикенд новинка заработала 42,4 млн рублей, опередив ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (23,1 млн рублей), но уступив ИЗУМИТЕЛЬНОМУ МОРИСУ (82,7 млн).

На втором месте с небольшим отставанием от лидера расположились НЕПОСЛУШНИКИ (41,5 млн рублей). Снижение сборов составило всего 28,0%. Третья часть показала самое мягкое падение из всех фильмов франшизы Владимира Котта: НЕПОСЛУШНИК терял в свое время 29,1%, а НЕПОСЛУШНИК 2 – 37,8%. По итогам уикенда в копилке триквела 137 млн рублей. У первых двух фильмов, где в кадре лидировал герой Виктора Хориняка, сборы за две недели были выше: 175 млн и 173 млн соответственно.

Третье место в чарте досталось пиратским релизам, которые усилились мультфильмом ГОЛОВОЛОМКА 2. Суммарно короткометражные проекты с предсеансовым обслуживанием принесли кинотеатрам 36,1 млн рублей.

Общая касса экшна МАЙОР ГРОМ: ИГРА по итогам четырех недель в прокате составила 467 млн рублей. У ленты есть все шансы догнать по сборам военную драму ВОЗДУХ (502 млн рублей), которая занимает восьмое место в списке самых успешных релизов этого года.

Семейная комедия МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ добавила в копилку еще 24,5 млн рублей и недетскими шагами приближается к сборам предыдущей части франшизы – 277 млн. Сейчас общая сумма сборов летнего фильма составляет 246 млн рублей.

Фантастические приключения СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД по итогам уикенда обошли итоговые показатели фильмов ЛЕД (1,453 млрд) и ЭКИПАЖ (1,429 млрд).

Появление сильного конкурента вызвало снижение сборов мультфильма ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН на 55,5%. Холдовер сместился на седьмую строчку бокс-офиса. В сумме после двух уикендов в копилке проекта 57,8 млн рублей. Это чуть больше, чем было за аналогичный отрезок у предыдущего анимационного релиза «Вольги» ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (54,5 млн), и заметно выше показателей прошлогодних ЗВЕРОГОНЩИКОВ (46,8 млн).

Комедия БАР «МОСКВАЧИКИ» стартовала с девятой строчки и 11,1 млн рублей. Схожий по жанру релиз ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? начинал с 15,2 млн, а прошлогодняя лента МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ, в которой также снялась Яна Кошкина, с 19,3 млн рублей.

Среди сразу нескольких хорроров, премьера которых состоялась на той неделе, успешнее прочих оказался российский проект ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕПОТ ВЕДЬМ (9,7 млн рублей). Замкнувший десятку лучших фильм обошел эротический триллер ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ (7,8 млн), но уступил ДОМОВОМУ (15,5 млн).

Также в прокат вышли историческая драма ИГРА КОРОЛЕВЫ (9,4 млн, одиннадцатое место), хоррор ПРОКЛЯТИЕ «ЗОВ МОГИЛЫ» (7,6 млн, двенадцатое место), триллер ОПАСНЫЕ ВОДЫ (7,0 млн, тринадцатое место), драма ПАПА (2,4 млн, семнадцатое место), семейная фантастика ГОЛОС ИЗ КОСМОСА (1,8 млн, девятнадцатое место) и фильм ужасов ДЕВЯТЫЕ ВРАТА: ПАНДЕМОНИУМ (1,6 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 286 млн рублей, с учетом стран СНГ – 445 млн. Это на 14,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 19,9% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавляли пиратские релизы во главе с мультфильмом ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ.

Фото: кадр из фильма 10 ЖИЗНЕЙ

19.06.2024 Автор: Вероника Скурихина