Официальная касса России: выручка кинотеатров растет вторую неделю подряд

Исторический экшн СЕРДЦЕ ПАРМЫ на втором уикенде освоил 128 млн рублей. Благодаря отличному «сарафану» падение сборов проекта составило минимальные 5,2%, что сопоставимо с цифрами ТРЕХ ТЫСЯЧ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (-6,1%) и меньше показателя ОДНОЙ (-13,9%). Общая касса фильма достигла отметки в 311 млн.

Со второй строчки и по верхней границе ожиданий стартовала семейная комедия ИВАН СЕМЕНОВ. ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. На фоне усилившейся рекламной кампании и начавшихся триместровых школьных каникул новинка смогла привлечь 37,5 млн рублей, что выше стартовых цифр АРТЕКА. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (35,6 млн).

«Будучи максималистом, я ожидал 55–60 миллионов рублей в первый уикенд. Фильм стартовал на четверку по пятибалльной шкале. Понимаю всю ситуацию, вижу сборы партнеров и количество зрителей, поэтому можно сказать, что релиз прошел хорошо», – рассказал в интервью ЭБК продюсер и режиссер фильма ИВАН СЕМЕНОВ. ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ Антон Богданов.

Романтическая комедия ЛАВСТОРИ с Александром Петровым в главной роли освоила за первый уикенд 23,4 млн рублей. Это выше цифр таких проектов, как РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (20,1 млн) и БУЛКИ (20,1 млн).

Четвертое место досталось еще одной новинке, триллеру ВЕРШИНА СТРАХА. На его счету 16 млн рублей, что несколько ниже, чем было у хорроров ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (23,5 млн) и ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (19,6 млн).

Замкнуло первую пятерку фэнтези ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ, в активе которого 212 млн рублей. По итогам недели картина стала самым успешным релизом «Вольги» в 2022 году, обойдя результаты проектов КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (199 млн) и ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (204 млн).

Также в прокат вышли вестерн УМЕРЕТЬ ЗА ДОЛЛАР (3 млн рублей, 11-е место), драма СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ (2 млн, 14-е место), фэнтези АМАЙА. ДИТЯ ВАМПИРА (1,9 млн, 15-е место) и комедия ДИКИЙ МУЖЧИНА (1,4 млн, 19-е место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 260 млн рублей, с учетом стран СНГ – 270 млн. Это на 15,8% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 56,3% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ.

19.10.2022 Автор: Максим Острый