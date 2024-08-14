Официальная касса России: пограничные супергерои

Пиратские релизы удерживают зрительский интерес. Падение сборов короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми чаще всего стоит супергеройский кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, составило всего 13,2%. Суммарная выручка достигла 188 млн рублей.

С большим отставанием от лидера, со второй строчки в официальном прокате стартовала экранизация популярной видеоигры БОРДЕРЛЕНДС. За первый уикенд фантастический экшн с Кейт Бланшетт освоил 68,2 млн рублей. Это второй стартовый результат в истории дистрибьютора Global Film после комедийного боевика ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (207 млн). Новинка показала третий лучший старт среди официальных зарубежных фильмов в этом году, уступив СОБИРАТЕЛЮ ДУШ (121,5 млн рублей) и МИНИСТЕРСТВУ НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (121,2 млн).

Хоррор СОБИРАТЕЛЬ ДУШ уверенно держится в прокате: на третьей неделе от потерял умеренные 48,5% сборов и пополнил свою копилку еще на 32 млн. Суммарно проект с Николасом Кейджем и Майкой Монро собрал уже 292 млн рублей, обогнав итоговые показатели таких студийных хорроров, как ДОКТОР СОН (271 млн), ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (263 млн) и ХЭЛЛОУИН (237 млн).

Семейная лента МОЙ ДИКИЙ ДРУГ начала работу с четвертого места. Фильм о дружбе мальчика с лисенком заработал на старте 27,4 млн, превзойдя стартовые результаты документальной ленты ОГНЕННЫЙ ЛИС (17,6 млн) и игрового проекта МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (11,4 млн).

Комедия ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ продолжает оправдывать свое название. За минувший уикенд фильм с Павлом Прилучным увеличил свою кассу до 254 млн рублей, демонстрируя лучшую динамику, чем у схожего прошлогоднего релиза ЗА ПАЛЫЧА! (253 млн после четырех уикендов).

А вот другая отечественная лента, ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, поставила антирекорд на этой неделе: выручка комедии рухнула на 61,5%. Это самое заметное падение в топ-10. После второго уикенда сумма сборов фильма с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой составила 51,6 млн рублей. Это больше, чем у близких по жанру проектов КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (50,6 млн) и БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (45,7 млн).

На седьмой строчке – снова российский фильм и тоже комедия. Фильм НЕ ОДНА ДОМА с Миланой Хаметовой уверенно чувствует себя в прокате. По результатам пяти недель сборы проекта составили 188 млн. Это выше итоговых цифр семейной картины Я – МЕДВЕДЬ (170 млн) и приближается к результатам комедии начала лета НЕПОСЛУШНИКИ (218 млн).

Сразу два новых хоррора поделили восьмое и девятое места. Индонезийский АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ привлек 8,1 млн рублей, что близко к стартовым показателям фильма ужасов АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ (8,3 млн) также от World Pictures и превышает сборы проекта из Малайзии АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ (7,8 млн). Среди релизов World Pictures этого года лента заняла четвертое место, уступив схожим по жанру проектам ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (10,8 млн) и ПИЛА. ДЖОКЕР (8,4 млн).

А хоррор-триллер КУКУШКА со звездой сериала «Эйфория» Хантер Шафер в главной роли освоил лишь 5,6 млн рублей, что меньше, чем было у таких проектов этого года, как МАКСИН ХХХ (13,8 млн), ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (12,8 млн) и ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (10,7 млн). Фильм собрал почти в два раза меньше, чем прошлогодний релиз «Парадиз» ИГРА В ЛИФТЕ (10 млн), но выше показателей слэшера 2022 года ЛОГОВО (4 млн) от той же кинопрокатной компании.

Замкнул топ-10 холдовер ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА с общей суммой сборов 255 млн рублей.

Также в прокат вышли еще один хоррор ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА 3. ВОСКРЕШЕНИЕ (14-е место, 2,9 млн) и 172-й выпуск альманаха МУЛЬТ В КИНО. ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ! (20-е место, 0,9 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 400 млн рублей, с учетом стран СНГ – 494 млн. Бокс-офис России сократился на 3,6% по сравнению с прошлыми выходными и оказался на 6,9% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокат вышел полнометражный анимационный кинокомикс ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ.

Фото: кадр из фильма БОРДЕРЛЕНДС

14.08.2024 Автор: Вероника Cкурихина