Официальная касса России: минувший уикенд стал самым слабым в 2022 году

Валовые сборы мультфильма ФИННИК достигли 375 млн рублей. Таким образом он занял третье место в чарте самых кассовых релизов года, обогнав голливудскую ленту KING’S MAN: НАЧАЛО (352 млн рублей).

Снижение сборов еще одного анимационного проекта — МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН — составило 42,9%. Это сильнее, чем было на втором уикенде у ФИННИКА (-17,9%). Всего в копилке релиза 74,5 млн рублей, что больше окончательных результатов проектов ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (74,1 млн) и УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ (68,5 млн).

Замкнул тройку лидеров АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, чья общая касса уже добралась до отметки в 1,441 млрд рублей. Картина совсем немного уступает ФОРСАЖУ 8 (1,443 млрд).

Лишь на 20,7% сократились сборы экшна ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ. На его счету уже 58,3 млн, что делает его самым кассовым проектом студии А24 в российском прокате.

Места с пятого по десятое достались новинкам. Лучшей из них стала комедия РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА, заработавшая за первый уикенд 20,1 млн. Это второй после СФЕРЫ (29,2 млн) старт в истории компании MVK.

На шестом месте расположилось аниме КРАСАВИЦА И ДРАКОН, освоившее 10,2 млн за уикенд и 17,6 млн с учетом превью. Это выше итоговых цифр проектов МИРАЙ ИЗ БУДУЩЕГО (15,6 млн) и ЕЕ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ (11,4 млн).

Седьмая строчка досталась криминальная драма ПОДЕЛЬНИКИ (9,8 млн рублей). Картина опередила стартовые цифры таких релизов как ЮМОРИСТ (9,2 млн) и БЫК (7,7 млн).

Только восьмой стала отечественная фантастика ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (9,7 млн). Посещаемость новинки составила лишь 4 человека на сеанс.

Хоррор БЛИЗНЕЦ, заработав 7,5 млн рублей, смог немного опередить другой недавний фильм ужасов СКРЕЖЕТ (7 млн). Наконец, замкнул десятку боевик 9 ЖИЗНЕЙ, освоивший 7,3 млн. Это немного выше, чем было у ПОРОХОВОГО КОКТЕЙЛЯ (6,2 млн).

Также в прокат вышли комедия ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ (5,5 млн, одиннадцатое место), драма ЗАКАТ (2,7 млн, пятнадцатая позиция), перевыпуск заключительной части трилогии ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (2,7 млн, шестнадцатая строчка), драма БУРАН (2,3 млн, восемнадцатая позиция) и мультфильм СТРАЖИ ТЕРРАКОТЫ (2,1 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 200 млн рублей, с учетом стран СНГ – 210 млн. Это на 14,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 61,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ЧЕРНОБЫЛЬ.

19.04.2022 Автор: Максим Острый