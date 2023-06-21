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Аналитика


Официальная касса России: первое место по-прежнему принадлежит пиратским показам

Ни одна новинка не пробилась в тройку лидеров проката

Предсеансовое обслуживание, которое на минувшей неделе работало по большей части мультфильмом ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ, принесло за уикенд кинотеатрам 58,8 млн рублей. Падение его сборов составило 35,1%, что сопоставимо с сокращением кассы на второй неделе последних СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ (-36,3%).

Совсем немного не хватило ПЕРЕВОДЧИКУ, чтобы преодолеть рубеж в 200 млн рублей. За уикенд фильм Гая Ричи заработал 30,5 млн рублей, потеряв лишь 35,6% от кассы предыдущей недели.

Драма ВЫЗОВ, расположившаяся на третьей строчке чарта, довела свою общую кассу до 1,812 млрд рублей. Сборы проекта Клима Шипенко снизились всего на 21%.

Лучшей новинкой недели стала фантастика СКВОЗЬ ВРЕМЯ, заработавшая на старте 20,5 млн рублей. Это заметно выше цифр таких проектов как ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (9,7 млн) и ПРИШЕЛЕЦ (9,5 млн). В истории компании KD Studios это третий результат после фильмов ЭБИГЕЙЛ (49,5 млн) и ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ (56,2 млн).

Снижение сборов мультфильма МАРМАДЮК составило 41,2%. Заработавший в общей сложности 63,4 млн проект опередил итоговые цифры ленты ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (51,1 млн) и вплотную приблизился к показателям ПРИКЛЮЧЕНИЙ АРГОНАВТОВ (65,0 млн).

Первый уикенд в широком прокате принес семейной картине КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК 15,2 млн рублей. Это больше, чем было на старте у проектов МОЙ ТИГР (13,1 млн рублей) и МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ (12,6 млн). С учетом превью фильм заработал уже 26,8 млн.

С результатом 8,3 млн рублей девятое место в чарте занял хоррор АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. Новинка обошла фильм ужасов АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ (6,9 млн), но уступила картине АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (11,6 млн).

Замкнуло первую десятку фэнтези ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ, сумевшее привлечь 7,8 млн рублей. Это немного ниже, чем было у таких жанровых аналогов как ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (8,4 млн) и РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ (8,6 млн).

Также в прокат вышли экшн КОРОЛЬ НЕБА (4,3 млн рублей, пятнадцатое место), хоррор ПОВОРОТ НЕ ТУДА. ДОМ ЗЛА (2,1 млн, семнадцатое место) и комедия НЕ БУДИ ВО МНЕ КИЛЛЕРА (1,9 млн, восемнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 238 млн рублей, с учетом стран СНГ – 342 млн. Это на 26,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 25,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм ОДНА.

Фото: кадр из фильма СКВОЗЬ ВРЕМЯ

21.06.2023 Автор: Максим Острый

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