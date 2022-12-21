Официальная касса России: «Непослушник 2» возглавил прокат

Комедия НЕПОСЛУШНИК 2 за первый уикенд смогла привлечь 90,6 млн рублей. Это на 3,2 млн больше стартовых показателей первой части франшизы, выходившей в прокат в феврале. Среди российских релизов этого года лента уступила только СЕРДЦУ ПАРМЫ (135 млн), ЕЛКАМ 9 (125 млн) и ФИННИКУ (120 млн).

ЕЛКИ 9, в свою очередь, пополнили свою копилку еще на 63,2 млн рублей. Сборы картины по сравнению с предыдущим уикендом снизились на 38,5%. Всего в активе ленты 357 млн. Это уже выше итоговых цифр ОДНОЙ (355 млн).

С третьего места в чарте начал работать мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ. Касса проекта достигла 29,1 млн, что несколько выше стартовых показателей ленты БАРБОСКИНЫ TEAM (23,5 млн), но немного ниже, чем было у ТРЕХ КОТОВ И МОРЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (36,3 млн).

Лишь 25,7% от сборов первого уикенда потерял мультфильм ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА. Это мягче, чем было у проектов БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (-30,3%) и ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (-40%). Всего в активе картины 67,4 млн.

Касса комедии ТАЙНЫЙ САНТА снизилась на втором уикенде на 42%. Это более существенное падение, чем было у проектов ЛАВСТОРИ (-27,4%) и БУЛКИ (-26,1%). Общие сборы фильма достигли 59 млн рублей.

На шестой строчке расположился семейный релиз ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ, потерявший 35,5% от сборов первого уикенда. Всего фильм заработал на данный момент 36 млн рублей.

В рамках превью-показов фантастика МИРА привлекла 12,5 млн рублей. Этого оказалось достаточным, чтобы занять в чарте седьмое место.

Также в прокат вышли фильм ужасов ПРОКЛЯТЬЕ: РАЗГАДКА (3,2 млн, тринадцатая строчка), триллер ТАИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО (2,1 млн, восемнадцатое место) и мультфильм ХРАБРАЯ ПРИНЦЕССА (0,9 млн, двадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 302 млн рублей, с учетом стран СНГ – 461 млн. Это на 3,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 77% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ.

21.12.2022 Автор: Максим Острый