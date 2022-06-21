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Аналитика


Официальная касса России: в пятерке лучших фильмов уикенда – ни одной новинки

Лидерство в прокате сохранила «Одна»

Падение кассы фильма-катастрофы ОДНА составило лишь 13,9%, сборы за уикенд достигли 43,3 млн рублей. Всего на счету проекта 126 млн рублей, что более чем в два раза превышает итоговые результаты НЕБЕСНОЙ КОМАНДЫ (57,4 млн).

Сборы мультфильма КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ фактически остались на уровне премьерного уикенда. Это позволило проекту студии «КиноАтис» подняться на вторую строчку в чарте. Холдовер, в копилке которого 87,2 млн рублей, опередил такие релизы этого года как СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (68,4 млн) и ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ (87 млн).   

Минимальным падением в размере 14,9% отметилась и комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. За второй уикенд фильм освоил 27,4 млн рублей, а всего в его активе 81,5 млн. Таким образом он опередил итоговые цифры проектов СВИНГЕРЫ (80,8 млн) и ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (61,6 млн).

Выручка мультфильма ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ на третьей неделе работы сократилась лишь на 25,1%, тогда как на прошлом уикенде падение сборов достигло 50%. В общей сложности лента заработала 108 млн рублей, что соответствует уровню проектов ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ (109 млн) и ДВА ХВОСТА (106 млн).    

Замкнул пятерку лучших боевик ПРОПАВШАЯ. Его касса снизилась на 39,3%, что мягче падений фильмов ФЛЕШБЭК (-50,9%) и НАЕМНИК (-56,8%). Выручка проекта достигла 44,2 млн рублей.

Добравшийся до российских экранов БЭТМЕН за уикенд заработал 10,4 млн рублей. Это немного больше, чем было у выходившего в повторный прокат БОЙЦОВСКОГО КЛУБА (8,9 млн).

Спортивная драма БУЛЬТЕРЬЕР стартовала с седьмой строчки чарта и 9,7 млн рублей. Это совсем немного ниже, чем было у ПОДЕЛЬНИКОВ (9,8 млн) и КАЗНИ (10,9 млн). 

Еще одной премьерой, попавшей в топ-10, стал фильм ужасов ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ (6,2 млн и десятое место в рейтинге). Хоррор повторил результат картины ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203 (6,2 млн).

Также в прокат вышли перевыпуск аниме ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ (3,7 млн, двенадцатая строчка), экшн КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД 2 (2,0 млн, пятнадцатое место), боевик ВРЕМЯ ПАТРИОТОВ (1,6 млн, шестнадцатая позиция), классическая картина Сергея Соловьева АССА (1,6 млн, семнадцатое место) и драма НОВЕНЬКИЙ (1,5 млн, девятнадцатая строчка). 

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 190 млн рублей, с учетом стран СНГ – 230 млн. Это на 7,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 50,8% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял мультфильм ЛУКА.

21.06.2022 Автор: Максим Острый

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