Официальная касса России: перевоспитание Майкла

Третья часть франшизы ХОЛОП начала работу с 262 млн рублей за 512 тысяч проданных билетов. История мажора, который перевоспитавшись сам, решил перевоспитывать других, стала шестым по успешности стартом этого года, лишь немного уступив ДОМОВЕНОКУ КУЗЕ 2 (271 млн рублей и 667 тысяч зрителей). А в рейтинге стартов третьих частей фильм с Милошем Биковичем занял четвертую строчку, уступив проекту ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (307 млн). При этом работа Клима Шипенко обновила летний рекорд, став самым успешным июньским российским релизом в истории современного проката, превзойдя цифры прошлогодней семейной комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (143 млн рублей и 354 тысячи зрителей за первые выходные). Стоит отметить, что для франшизы это первый выход в летний период. И если сравнение с ХОЛОПОМ 2, выходившим непосредственно в новогодние праздники, не совсем корректно, то первая часть затронула декабрьские будни, что делает ее подходящей для анализа. Отставание от фильма 2019 года (313 млн рублей и 1,164 млн зрителей) составило 16,6% по кассе и 56,2% по посещаемости.

Музыкальная драма МАЙКЛ потеряла всего 6,2% от сборов прошлой недели, собрав на третьем уикенде еще 233 млн рублей. Среди зарубежных картин в официальном прокате на том же сроке больше собирали немногие. Например, КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 (251 млн) и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (245 млн), оба выходившие до 2022 года. Общая касса байопика достигла 1,076 млрд рублей, опередив БОГЕМСКУЮ РАПСОДИЮ (1,027 млрд). Однако проект про Майкла Джексона продолжает заметно уступать по посещаемости ленте про Фредди Меркьюри: 1,922 млн против 3,683 млн человек.

Фильм ужасов ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ заработал за вторые выходные 124,5 млн рублей при падении сборов на 30,3%, что весьма мягко для представителя жанра. На том же этапе существенно больше потеряли ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (-62,5%) от того же прокатчика «Вольги» и СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (-48,8%). Общая выручка триллера составила 382 млн рублей, что максимально близко к тоталу уже упомянутого ВОЗВРАЩЕНИЯ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (388 млн).

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой картин, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на минувшем уикенде составила 47,2 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, центральным из которых остается фантастика МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ. По сравнению с предыдущей неделей выручка сократилась на 24,6%.

Куда более впечатляющую динамику относительно жанровых конкурентов демонстрирует хоррор ОБСЕССИЯ, который не только оправился после выхода сильного конкурента, но и прибавил относительно прошлого уикенда 10,1%. Лента Карри Баркера увеличила свои сборы до 241 млн рублей и привлекла 473 тысячи зрителей. Это позволило обойти показатели прошлогоднего аналога ОБЕЗЬЯНА (186 млн рублей и 400 тысяч зрителей за все время). Романтический фильм ужасов по-прежнему идет лучше графика СУБСТАНЦИИ (178 млн рублей и 363 тысячи зрителей после четырех уикендов). Средняя посещаемость подросла до уровня МАЙКЛА, 26 человек на один сеанс.

С шестой позиции стартовала ЗВЕРОЛЮЦИЯ, показав лучший старт для зарубежной анимации этого года. Мультфильм о звериных проявлениях человеческой сущности заработал 29,5 млн рублей, превысив результаты другого проекта «Вольги», ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС (18,8 млн рублей). Однако не смог догнать стартовые прошлогодних анимационных лент прокатчика ЗВЕРОПОИСК (46,5 млн) и ЗВЕРОПОЕЗД (45 млн).

Экшн ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ за четыре уикенда освоил 477 млн рублей, что больше итоговой кассы МИНИСТЕРСТВА НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (446 млн рублей за все время), но уступает динамике сборов комедийного боевика ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (568 млн рублей после четырех уикендов).

Семейная комедия ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! потеряла две строчки относительно стартовой позиции и умеренные 34,9% от первоначальных сборов. Общая касса картины достигла 80,4 млн рублей, что близко к итоговой кассе ПРИКЛЮЧЕНИЙ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (88,5 млн), которые выходили в прокат в конце апреля.

Комедия НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ на четвертых выходных увеличила свои сборы до 255 млн рублей и обошла тотал первого фильма франшизы (219 млн), продолжая соревноваться в динамике с сиквелом (238 млн после четырех уикендов).

Мультфильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ замкнул топ-10, увеличив свою кассу до 117 млн рублей. Это уже больше тотала сиквела франшизы КОТЫ ЭРМИТАЖА (109 млн). Суммы оказалось достаточно, чтобы встать на второе место в рейтинге анимационных лент этого года, следом за ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (139 млн). Отставание от первой части, выходившей в 2022 году, после трех уикендов составляет 7,1% в денежном выражении и 60,5% по количеству зрителей (375 тысяч против 620 тысяч).

Также в прокат вышли подростковое фэнтези ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ. ХРАНИТЕЛИ ЧУДА (11-е место, 5,1 млн рублей и 13 тысяч зрителей), фильм ужасов ЗЕРКАЛА. ПОЖИРАТЕЛИ ДУШ (12-е место, 4,6 млн рублей и 9,5 тысяч зрителей), а также аниме АТЕЛЬЕ КОЛДОВСКИХ КОЛПАКОВ (17-е место, 2,6 млн рублей и 5 тысяч зрителей)

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 846 млн рублей. Это на 15,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 55,7% превосходит аналогичный уикенд 2025 года, когда в прокат вышла семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3

17.06.2026 Автор: Вероника Cкурихина