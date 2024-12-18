Официальная касса России: Баба Яга и ошалевшие звезды

Отечественное фэнтези для всей семьи БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД опровергло теорию о том, что продолжения обычно получаются хуже оригинала. 164 млн рублей за первый уикенд на 70% превышают стартовые сборы первого фильма, БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (95,9 млн). Новинка вошла в десятку лучших стартов российских релизов этого года, опередив кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА (161 млн) и ретро-мелодраму ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (161 млн). Среди проектов, рассчитанных на семейную и детскую аудиторию, фильм с Людмилой Артемьевой обошел, в частности, стартовые показатели недавнего релиза МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (139 млн).

«У нас были предельно сжатые сроки, но мы сумели реализовать практически все, что задумали по маркетингу и по рекламе нашей картины. Посмотрим, как она будет работать дальше», – сдержанно оценил первый уикенд ленты управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский. – «Нам должен помочь и «сарафан», потому что эта картина более масштабная, чем первая. И, судя по результатам фокус-групп и по опросам зрителей на премьере, вторая часть нравится людям даже больше, чем первая. Фильм полон юмора, полон экшна, полон сказки. Это настоящая новогодняя сказка»

Второе место в чарте сохранили за собой пиратские релизы. Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми чаще всего скрывалась анимация МОАНА 2, составила 79,4 млн рублей. Это всего на 11,7% меньше, чем было на прошлой неделе.

Триквел ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА на третьей неделе проката оказался на третьем месте. Его общие сборы достигли 510 млн рублей. У самого вежливого медведя есть все шансы установить рекорд сборов среди официальных зарубежных релизов этого года. Выше тоталы в настоящий момент только у другого релиза кинокомпании «Вольга», СУБСТАНЦИИ (549 млн), и приключенческого фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (615 млн).

Российский мультфильм для самых маленьких ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ за первый уикенд заработал 69,3 млн рублей, оставив позади премьеру прошлой недели МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: ПАРК ЧУДЕС (43,8 млн) и летний релиз ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (59,1 млн). Среди анимационных релизов выше в этом году стартовые сборы были только у проекта ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (108 млн). Но главной победой для семейства котов стал рост сборов по сравнению с первым полнометражным мультфильмом ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (36,3 млн) – на 90,9%.

С падением сборов на 41,2% на пятой строчке оказались ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ. Снижение их кассы оказалось значительно более существенным, чем было у предыдущего проекта от киностудии Сергея Светлакова БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (-15,7%), но мягче показателей таких недавних аналогов, как ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (-56,8%) и ЗЯТЬ (-63,6%) Комедия о злоключениях представителей шоубизнеса в глубинке за два уикенда собрала 134 млн рублей.

Превью одиннадцатой части новогодней франшизы ЕЛКИ оказалось на шестой строчке. Официально фильм стартует в прокате 19 декабря, но предварительных сеансов оказалось достаточно, чтобы за два дня заработать 26,9 млн рублей. Средняя посещаемость за уикенд стала самой высокой в первой десятке – 26 человек на сеанс. Предыдущая часть «елочной серии» за полноценный уикенд освоила 112 млн рублей.

С седьмого места стартовала еще одна новогодняя комедия СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ. Крепкий звездный состав: Гоша Куценко, Анна Михалкова, Владимир Яглыч и Полина Максимова, и атмосфера горнолыжного курорта помогли картине заработать 23,5 млн рублей за первый уикенд и превзойти сборы таких аналогов о неожиданном пересечении семей, как НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (22,7 млн) и БИТВА ПАП (17,9 млн).

На восьмом месте расположился холдовер ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. За шесть недель мелодрама в советском стиле заработала 598 млн рублей и приблизилась к итоговым сборам военной драмы ПРАВЕДНИК (638 млн).

Девятое место – у комедии ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ. На третьей неделе фильм «Квартета И» потерял существенные 61,9% от сборов прошлого уикенда. В кассе проекта сейчас 168 млн рублей. Это выше показателей комедии ЗЯТЬ за аналогичный период (155 млн).

Замыкает топ-10 мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: ПАРК ЧУДЕС. Падение сборов на фоне выхода в прокат прямых конкурентов составило 69,1%. Общая касса анимации достигла 63,3 млн рублей. Это больше, чем за 2 недели было у выпуска франшизы СКАЖИТЕ «ОЙ!» (50,4), но меньше, чем у мультфильма с подзаголовком 12 МЕСЯЦЕВ (70,2 млн).

Также в прокат вышли полнометражное аниме АТАКА ТИТАНОВ: ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА (12-е место, 11,4 млн) и фильм ужасов ПЯТНИЦА, 13-Е: НОВАЯ ГЛАВА (13-е место, 10,2 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 594 млн рублей, с учетом стран СНГ – 686 млн. Это на 11,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 42,6% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокате третью неделю лидировала комедия с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым ТЕЩА.

Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД

18.12.2024 Автор: Вероника Cкурихина