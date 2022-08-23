Официальная касса России: «Вышка» сохранила лидерство

Сборы триллера ВЫШКА сократились относительно первого уикенда на минимальные 10,5%. Это даже меньше, чем было у проекта ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (-20,7%). На счету картины уже 68,8 млн рублей, в ближайшее время она обгонит цифры недавнего ОТКРЫТОГО МОРЯ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (72,8 млн).

Лучшей новинкой недели стал хоррор ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ. На старте фильм освоил 19,6 млн, что немного выше, чем было у его жанрового аналога СИНЯЯ БЕЗДНА (18,6 млн), но несколько ниже показателей недавнего ОТКРЫТОГО МОРЯ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (23,5 млн). Новинка стала лучшим стартом компании «Экспонента Фильм» в этом году.

«Мы довольны результатом первого уикенда. Он оказался на уровне наших ожиданий. Фильм долго не мог обрести дату выхода в связи со сложностями с получением материалов в новых условиях работы, он вышел через месяц после другого фильма про акул и на втором уикенде конкурирующего survival-проекта. С учетом этих факторов ЧЕЛЮСТИ продемонстрировали очень хороший бокс-офис», – рассказала в интервью ЭБК операционный директор компании «Экспонента Фильм» Елена Верниковская.

Замкнула тройку лидеров еще одна новинка – мультфильм МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ. Полнометражное продолжение популярного немецкого анимационного сериала освоило 14,3 млн, что совпадает с показателями ПОБЕГА ИЗ КОСМОСА (14,3 млн). Это лучший старт среди самостоятельных релизов в истории компании TenLetters.

Сборы хоррора ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА сократились на 33,4%, что сопоставимо с показателями оригинального фильма (-35,6%). Освоивший в общей сложности 39,2 млн проект уже опередил такие картины как КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (37,3 млн) и ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (35,5 млн).

Замкнула первую пятерку семейная лента ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА, чья выручка упала только на 22,4%. Это лучше, чем было у проектов НАХИМОВЦЫ (-36,8%) и МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (-39,3%).

В десятку самых успешных релизов недели пробились еще две новинки. Девятой в рейтинге стала отечественная фантастика НОЧНОЙ РЕЖИМ (3,8 млн). Ее посещаемость составила в среднем только 3 человека на сеанс.

Десятое место заняла вышедшая в повторный прокат комедия РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ. Фильм Тайки Вайтити заработал 3,4 млн рублей, что почти совпадает с такими релизами компании «Иноекино» как МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ (3,3 млн) и ТАКСИСТ (3,4 млн).

Также в прокат вышел фильм ужасов ПРОКЛЯТЫЙ ОСТРОВ (2,6 млн, тринадцатая строчка) и мультфильм ИКАР (2,5 млн, четырнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 128 млн рублей, с учетом стран СНГ – 146 млн. Это на 5,0% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 75,8% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял мультфильм БОСС-МОЛОКОСОС 2.

23.08.2022 Автор: Максим Острый