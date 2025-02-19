Официальная касса России: зажег глаголом

Музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, несмотря на отложенный на день старт, с большим отрывом от остальных новинок занял первое место. Сборы за первый уикенд составили 422 млн рублей. Среди отечественных картин это девятый старт вне «новогодней битвы». Строчкой ниже оказалась экранизация романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА (418 млн), строчкой выше – космическая драма ВЫЗОВ (426 млн). Далеко позади остался результат прошлогодней экранизации пушкинского текста ОНЕГИН (332 млн). Лента с Юрой Борисовым в главной роли также поставила рекорд посещаемости в топ-10: в среднем на сеанс приходило 25 человек.

Второй крупной новинкой стал четвертый и заключительный фильм цикла о Манюне МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА. Семейная комедия освоила 159 млн рублей, превзойдя стартовые сборы всех предыдущих частей: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (70,7 млн), ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (98,7 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (139 млн). В истории «Атмосферы кино» это пятый старт. Строчку выше занимает также фильм производства КБА, ДОМОВЕНОК КУЗЯ (222 млн).

На третьем месте с выручкой 54,4 млн рублей уверенно чувствует себя турецкий ромком ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ. Фильм выступил лучше, чем его предшественник, ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК: падение сборов оригинальной ленты составило 35,5% против 43,6% у римейка. Картина со звездой сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел увеличила свою кассу до 170 млн рублей, обогнав мелодрамы ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (120 млн) и ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (149 млн после двух уикендов).

Исторический эпик ЗЛОЙ ГОРОД успешно бьется за зрительское внимание, освоив на третьем уикенде 47 млн рублей. Общий бокс-офис достиг 346 млн рублей. История героизма защитников Козельска уже обошла по сборам такие экшн-фильмы, как БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (309 млн) и ДЕВЯТАЕВ (310 млн), но недотянула до сборов своего главного аналога СЕРДЦЕ ПАРМЫ (448 после трех уикендов). Для дистрибьютора «Карро Премьер» лента Константина Буслова стала одной из самых успешных за последнее время. Больше собрал только НЕПОСЛУШНИК 2 (518 млн) в 2022 году.

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми преимущественно скрывался голливудский блокбастер МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ, составила 26,8 млн рублей. Это на 45,8% ниже сборов прошлой недели.

С шестой строчки стартовал британский триллер АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК. Картина о противостоянии человека и аллигатора собрала за первый уикенд 22 млн рублей, опередив показатели таких лент, как ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (15,7 млн) и ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (17,1 млн).

Военная драма ВОЙНА И МУЗЫКА освоила на втором уикенде 19 млн рублей. Падение сборов составило существенные 52,5%. В копилке проекта набралось 74,3 млн рублей. При этом фильм Сарика Андреасяна по-прежнему опережает график аналогов: БЛИНДАЖ (69,6 млн после двух уикендов) и ПЕРВЫЙ ОСКАР (57,5 млн).

Романтическая лента ПО ЛЮБВИ начала работу с восьмого места. Фильм с Ангелиной Стречиной и Павлом Табаковым заработал 16,9 млн рублей, немного недотянув до стартовых сборов комедий БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (17,8 млн) и ЛЮБОВЬ ЗЛА (19,9 млн).

Фантастическая мелодрама ON И ОНА оказалась на девятой строчке. Фильм о любви Юлии Пересильд и искусственного интеллекта привлек за уикенд 15,3 млн рублей, опередив сборы аналога с фантастическим сюжетом ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (10,5 млн).

Замкнул топ-10 новогодний релиз ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА с выручкой 14 млн рублей. Общая касса сказки по итогам семи уикендов составила 3,322 млрд. Экранизация книги Александра Волкова занимает четвертое место среди самых успешных фильмов отечественного проката.

Также в прокат вышли якутское драмеди МЕНЯ ЗОВУТ ЛЮБОВЬ (13-е место, 8,8 млн), новозеландский хоррор СУБСТАНЦИЯ. ИДЕАЛ (18-е место, 5,7 млн рублей) и казахстанская криминальная драма РЭКЕТИР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА (20-е место, 5,4 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 874 млн рублей, с учетом стран СНГ – 968 млн. Это на 71,9% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 5,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокат вышел музыкальный фильм ЛЕД 3.

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

19.02.2025 Автор: Вероника Cкурихина