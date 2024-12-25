Официальная касса России: Елка в каждый дом

Касса ДОМОВЕНКА КУЗИ за первый уикенд составила 222 млн рублей – это второй результат в продюсерской карьере братьев Андреасян. Новинка отстала от ОНЕГИНА (332 млн), но с большим отрывом опередила проекты МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (139 млн) и НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (129 млн).

«С учетом сложившейся конкуренции в этом году (а я не припомню такого Нового года, когда 90 процентов контента – семейный и бьет в одну аудиторию), мне кажется, у нас восхитительные результаты. Выиграть в этой конкуренции, и сделать это уверенно, с большим отрывом, – это серьезная победа. Так что огромное спасибо и зрителям, и кинотеатрам, которые поверили в наше кино, и нашему дистрибьютору, компании «Атмосфера кино»», – прокомментировал ЭБК старт релиза продюсер Гевонд Андреасян.

ЕЛКИ 11 за полноценный стартовый уикенд освоили 154 млн рублей, опередив десятую и девятую части франшизы (112 млн и 125 млн соответственно). С учетом превью-показов на счету картины уже 196 млн рублей.

«Когда мы увидели, что результаты десятой части не соответствуют нашим ожиданиям, мы решили, с одной стороны, вернуть некоторых старых героев, в первую очередь Дмитрия Нагиева, и ввести несколько привлекательных новых. Явно сработало привлечение турецкой звезды Бурака Озчивита», – проанализировала причины успеха генеральный продюсер компании Bazelevs Лала Рустамова.

На третью строчку в чарте опустилось фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД. Падение его сборов составило 47,1%, что ощутимо сильнее снижения первой части (-14,3%). Всего в копилке релиза после двух уикендов – 279 млн.

Комедия БРАТЬЯ начала прокат с 59,3 млн, уступив таким недавним релизам, как ЗЯТЬ (86,1 млн) и ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (71,9 млн). Наличие в касте проекта Филиппа Киркорова и Дениса Дорохова оказалось недостаточно привлекательным, чтобы переломить усталость публики от жанра.

Замкнули пятерку лидеров проката пиратские показы во главе с МОАНОЙ 2. За уикенд они принесли кинотеатрам 49,1 млн рублей.

Сборы мультфильма ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ снизились на втором уикенде на 48,3%, что сопоставимо с первой полнометражной частью (-50%). Общая выручка релиза составила 117 млн рублей.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 записали на свой счет за уикенд 30,9 млн рублей. Тотал ленты вырос до 555 млн рублей – это второй результат среди официальных иностранных релизов 2024 года. Позади осталась СУБСТАНЦИЯ с 550 млн.

Первую десятку замкнула комедия СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ. На второй неделе проката выручка релиза составила 7 млн рублей, тотал – 36,9 млн.

Так же на прошлой неделе стартовали хоррор ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. НОВЫЕ ДУШИ (11-е место, 6,9 млн) и триллер ПОБЕГ (13-е место, 4,7 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 703 млн рублей, с учетом стран СНГ – 841 млн. Это на 18,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 92,1% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял байопик ФЕРРАРИ.

Фото: кадр из фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ

25.12.2024 Автор: БК