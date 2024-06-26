Официальная касса России: Богатыри против Иванушек

Чарт минувшего уикенда возглавили короткометражки с предсеансовым обслуживанием во главе с мультфильмом ГОЛОВОЛОМКА 2 – суммарно они принесли кинотеатрам 130 млн рублей. Последний раз больше площадки зарабатывали в таком формате в момент выхода фантастики АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ (191 млн).

Среди новинок борьба развернулась между двумя легендарными трио. Анимационный альманах ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА вышел в непривычное для франшизы время и освоил на старте 59,1 млн рублей, опередив прошлогодний релиз МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (38,8 млн).

Музыкальная комедия ТУР С ИВАНУШКАМИ начала прокат с третьей строчки и 47,6 млн рублей. Ее старт оказался сопоставим с цифрами романтической комедии ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (42,1 млн), но не дотянулся до показателей НЕПОСЛУШНИКОВ (57,7 млн).

На четвертую строчку сместилась анимация 10 ЖИЗНЕЙ. Лидер прошлой недели показал умеренное падение сборов (-34,2%) и добавил в свою копилку 27,9 млн рублей. Релиз дистрибьютора Global Film стал самой успешной анимацией официального проката 2024 года, превзойдя мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (94,3 млн).

Комедия Владимира Котта НЕПОСЛУШНИКИ замкнула пятерку лидеров, записав на свой счет 22,9 млн рублей. Общая касса проекта составляет 180 млн.

МАЙОР ГРОМ: ИГРА на пятой неделе работы наконец преодолел планку в полмиллиарда рублей. Кинокомикс от Олега Трофима сравнялся с кассой зимней военной драмы ВОЗДУХ (502 млн рублей).

На седьмое место опустилась семейная комедия МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ. Общие сборы картины достигли 270 млн рублей. Это всего на 7 млн меньше итоговых результатов предыдущей части франшизы.

Фантастике СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД минувший уикенд принес 11,3 млн рублей. Этого оказалось достаточно, чтобы превысить итоговые сборы мелодрамы ЛЕД 2 (1,472 млрд).

Еще одним мультфильмом в топ-10 оказался перевыпуск аниме Хаяо Миядзаки УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ. Релиз вышел в двух версиях дубляжа и суммарно собрал к вечеру воскресенья 13,4 млн рублей.

Экшн Гая Ричи МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ замкнул первую десятку. Суммарно его сборы за шесть недель составили 397 млн рублей.

Также в прокат вышли британский хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ПОМЕСТЬЕ ПРИЗРАКОВ (8,7 млн, одиннадцатое место), российская комедия СЕМЕЙНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (7,0 млн, двенадцатое место), триллер НЕ ЖИЛЕЦ (2,5 млн, девятнадцатое место) и корейская фантастика ПРИШЕЛЬЦЫ (2,1 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 396 млн рублей, с учетом стран СНГ – 503 млн. Это на 38,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 76,0% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт также возглавляли показы с предсеансовым обслуживанием.

Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА

26.06.2024 Автор: Вероника Скурихина