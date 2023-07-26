Официальная касса России: чарт возглавила «Жанна Дюбарри»

Касса байопика ЖАННА ДЮБАРРИ за уикенд составила 66,9 млн рублей, а с учетом превью достигла 70,7 млн. Это выше цифр таких проектов с Джонни Деппом в главной роли как ЧЕРНАЯ МЕССА (65,1 млн) и ВО ВСЁ ТЯЖКОЕ (37 млн).

«Фильм стартовал в рамках наших амбициозных ожиданий, мы в него очень верили! То, что он станет событием, окончательно подтвердили предпродажи. Также у нас состоялось 59 зрительских премьер в Москве, Санкт-Петербурге и в большинстве крупных городов страны. По посещаемости этих показов было понятно, что интерес к фильму очень высок», – рассказал в интервью ЭБК генеральный директор Russian World Vision и сопродюсер фильма ЖАННА ДЮБАРРИ Константин Елкин.

Второе место в чарте досталось пиратским показам с предсеансовым обслуживанием. За большинством из них сейчас скрывается кинокомикс ФЛЭШ, который таким образом смог привлечь 39,2 млн рублей.

Замкнул тройку лидеров триллер ГИПНОТИК, потерявший 49,1% от кассы предыдущего уикенда. Его общая выручка достигла 167 млн рублей, вплотную приблизившись к итоговым сборам РАСПЛАТЫ (178 млн).

Четвертая строчка досталась холдоверу КЕНТАВР. Снижение его сборов составило 46%, что мягче, чем было у проектов СНЕГИРЬ (-49,4%) и СКВОЗЬ ВРЕМЯ (-55,4%). Общая выручка триллера с Юрой Борисовым уже превысила итоговые цифры обоих этих релизов, достигнув 73,9 млн.

Пятым на уикенде стал мультфильм ПРОСТО СУПЕР, стартовавший с 18,6 млн рублей. Это немного выше, чем было у лент ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (18 млн) и ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (17,8 млн).

Комедийный экшн КРУЧЕ НЕКУДА потерял на второй неделе проката 55,5% от кассы стартового уикенда. Его общая выручка выросла до 60,3 млн рублей, что почти соответствует итоговым показателям проектов МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА (64,6 млн) и УИКЕНД С БАТЕЙ (64 млн).

Восьмое место в чарте досталось мультфильму КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ, сумевшему привлечь 7,9 млн рублей. Это близко к показателям анимационной ленты ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (8,5 млн).

Замкнул десятку лучших хоррор КОМШАР, на счету которого 6,5 млн рублей. Это несколько больше, чем было у ВОССТАВШЕЙ ИЗ АДА (5,5 млн).

Также в прокат вышли триллер СХВАТКА С ДЬЯВОЛОМ (5,3 млн, двенадцатое место), фантастика РУБЕЖ ВЫЖИВАНИЯ (5,1 млн, тринадцатое место), мелодрама ДО ВСТРЕЧИ НА ВЕНЕРЕ (4,2 млн, пятнадцатое место), перевыпуск драмы ДОННИ ДАРКО (1,5 млн, девятнадцатое место) и экшн МАЛЫШКА НА ДРАЙВЕ (1,3 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 251 млн рублей, с учетом стран СНГ – 456 млн. Это на 3,8% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 78,5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК.

Фото: кадр из фильма ЖАННА ДЮБАРРИ

26.07.2023 Автор: Максим Острый