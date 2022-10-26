Официальная касса России: «Сердце пармы» стало самым кассовым российским релизом года

Снижение кассы исторического экшна СЕРДЦЕ ПАРМЫ на третьей неделе проката составило небольшие 21,9%. За уикенд картина заработала 99,8 млн рублей, что позволило ей стать самым успешным отечественным проектом в 2022 году. Всего на ее счету 448 млн.

Второе место сохранила за собой семейная комедия ИВАН СЕМЕНОВ. ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. Сборы ленты также снизились на небольшие 26,3%. Это мягче падений таких релизов, как КРАСНАЯ ШАПОЧКА (-33,7%) и МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (-39,3%). Всего фильм заработал на данный момент 70,8 млн рублей.

Жанровый коктейль из хоррора, мокьюментари и черной комедии, а также высокие оценки критиков позволили ленте ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ показать самый успешный старт среди релизов «Экспоненты» в 2022 году. Картина заработала 20,9 млн рублей, что выше сборов таких проектов, как ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (16,2 млн) и КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (15,2 млн).

Касса комедии ЛАВСТОРИ сократилась на 27,4%, что сопоставимо с показателями жанрового аналога БУЛКИ (-26,1%) и мягче, чем было у РОДИТЕЛЕЙ СТРОГОГО РЕЖИМА (-43,8%). Общая выручка картины достигла 49 млн рублей.

Замкнула первую пятерку семейная лента МОЙ ТИГР. Итальянский проект начал прокат с прекрасных 13,1 млн рублей, что выше, чем было у картин МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ (12,6 млн) и МОЙ ВОЛК (11,4 млн).

Чешский исторический экшн СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, несмотря на голливудский актерский состав, не смог привлечь широкую аудиторию и за первый уикенд освоил скромные 12,8 млн рублей. Это меньше, чем было у фильмов ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ (20,4 млн) и ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ (27,1 млн в СНГ).

На девятом месте в чарте расположился криминальный триллер БАНДИТ, заработавший 5,5 млн рублей. Это сопоставимо с цифрами недавних ПАРНЕЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (6,6 млн).

Замкнул десятку российский детектив ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК. Фильм привлек 5,2 млн рублей, расположившись между релизами МАТЬ МОЕГО СЫНА (4,5 млн) и ТИБРА (5,8 млн).

Также в прокат вышли триллеры ДЕВУШКА В ОКНЕ (4,6 млн рублей, 13-е место) и МОРЕ СТРАХА (3,2 млн, 14-е место), драма КОРСАЖ (2,3 млн, 16-е место), хоррор НОЧЬ В МАГАЗИНЕ УЖАСТИКОВ (2,3 млн, 17-е место), комедия ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО (2,2 млн, 18-е место) и триллер ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ (1,9 млн, 19-е место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 247 млн рублей, с учетом стран СНГ – 307 млн. Это на 4,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 46% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ.

26.10.2022 Автор: Максим Острый